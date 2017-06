Zum Nationalfeiertag: Prinzessin Sofia zeigt ihren Babybauch in schwedischer Tracht

Die Schwangerschaft steht Prinzessin Sofia einfach fabelhaft (© E-PRESS PHOTO.com / imago)

Prinzessin Sofia sieht schwanger wohl noch umwerfender aus als sonst! Das beweisen die neuesten Bilder vom schwedischen Nationalfeiertag. Die Königsfamilie feierte diesen Anlass in Stockholm und die Damen kleideten sich traditionell in schwedischer Tracht.

Am 6. Juni wird in Schweden gefeiert! Jedes Jahr zeigen sich die schwedischen Royal-Damen am Nationalfeiertag in ihrer traditionellen Tracht. Neben Königin Silvia von Schweden (73), Prinzessin Victoria (39) und Prinzessin Madeleine (34) zeigte sich auch die schwangere Prinzessin Sofia (32) in dem Folklore-Gewand.

In den schwedischen Nationalfarben Blau und Gelb konnte Sofia ihren Babybauch nicht mehr verstecken - und dazu hat sie auch keinen Grund! Ob auf dem Familienfoto mit Prinzessin Victoria (39) und Co. oder auf Schnappschüssen während der traditionellen Umzüge: Sofia sieht überglücklich aus!