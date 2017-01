„Zuhause im Glück“: Fakten über Eva Brenner

"Zuhause im Glück"-Expertin Eva Brenner (© RTL II)

In „Zuhause im Glück – Unser Einzug in ein neues Leben“ renoviert ein Team rund um Eva Brenner und John Kosmalla Häuser von Familien, die durch ein Unglück in Not geraten sind. Hier erfahrt ihr spannende Infos rund um Sympathieträgerin Eva Brenner.

Bei „Zuhause im Glück“ werden Herzenswünsche der besonderen Art erfüllt. Pro Sendung werden mehrere Zimmer im Haus einer durch Schicksalsschläge in Not geratenen Familie umgebaut. Leiter dieser Projekte sind die Innenarchitektin Eva Brenner (41) und der Architekt John Kosmalla (51). Zusammen mit ihrem Team aus zwölf Handwerkern schenken sie den Familien innerhalb von wenigen Tagen ein neues Zuhause.

Eva Brenner kümmert sich bei den Projekten meist um das Innenleben des Hauses. Seit 2005 renoviert und dekoriert sie die Häuser bei „Zuhause im Glück“. Was dabei viele nicht wissen – Eva Brenner ist wirklich gelernte Innenarchitektin. 1998 absolvierte sie eine Ausbildung zur Bauzeichnerin. Im Anschluss studierte sie in Düsseldorf Innenarchitektur und schloss dieses mit der Examensnote 1,0 erfolgreich ab.

Eva Brenner besitzt eigenes Architekturbüro

Neben ihrer Arbeit bei „Zuhause im Glück“ leitet Eva Brenner gemeinsam mit zwei Kollegen ein eigenes Innenarchitektur- und Architekturbüro in Düsseldorf. Dabei widmet sie sich den Ausarbeitungsplänen von Hotelprojekten, Business-Centern und Privathäusern. Über die Arbeit bei der RTL II Doku-Soap sagt Brenner: „Ich unterstütze die Sendung […] seit Oktober 2005 und nach wie vor macht mir die Arbeit mit dem Team viel Spaß“. Am meisten freue sie sich darauf, wenn die Familien das renovierte Haus zum ersten Mal wieder betreten. „An den Gesichtern dieser Menschen, die in der Vergangenheit viele Schicksalsschläge meistern mussten, kann ich dann sehen, wie viel Freude ihnen damit gemacht wurde“, so Brenner gegenüber RTL II.