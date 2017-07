Zu Ehren von Lady Di: Auf diese TV-Formate dürfen wir uns freuen

Lady Diana zog mit ihrer Ausstrahlung viele Menschen in ihren Bann (© UPI Photo / imago)

Am 31. August 2017 jährt sich Prinzessin Dianas Todestag nun bereits zum 20. Mal. Um der hübschen Lady Di gebührend zu gedenken, werden im Vorfeld nicht nur in Großbritannien, sondern auch in Deutschland zahlreiche Dokumentationen über ihr tragisches Leben im TV gezeigt. Wir verraten euch, welche Diana-Dokus ihr gespannt erwarten dürft.

Vor bald genau zwanzig Jahren, am 31. August 1997, starb Lady Diana (†36) bei einem schrecklichen Autounfall. Trotz der Jahre, die seitdem vergangen sind, ist die Prinzessin noch lange nicht vergessen und wird vielen Royal-Fans immer im Gedächtnis bleiben. Auch hierzulande war Lady Diana zu Lebzeiten unheimlich beliebt und deswegen soll ihrem ereignisreichen Leben im Laufe des Augusts mit einigen Dokumentationen im TV gedacht werden.

Zahlreiche Dokus über Lady Diana im TV

Eingefleischte Royal-Fans können sich über die Dokus auf TLC und VOX freuen. Die beiden TV-Sender haben sich nämlich gleich für mehrstündige Dokumentationen entschieden. Auf TLC ist am 26. August um 20.15 Uhr die dreistündige Doku „Diana: Tragödie einer Prinzessin“ zu sehen und am selben Abend läuft die vierstündige Doku „Diana: Die Tragödie einer Prinzessin“ auf VOX.

Doch auch andere TV-Sender bieten Fernsehzuschauern tolle Dokus über Lady Diana. Bereits am 20. August ist um 20.15 Uhr auf A&E „Prinzessin Diana - Unfall oder Mord?“ zu sehen. Am 27. August können Fans gleich zwei Dokumentationen schauen. Um 19.05 Uhr läuft auf RTL „Diana - Die größten Geheimnisse der bekanntesten Frau der Welt“ und um 22.15 Uhr auf Sat.1 Gold „Die Akte Diana - Tod einer Prinzessin“. Und zwei Tage vor ihrem Todestag, am 29. August um 20.15 Uhr, ist auf n-tv „Jagd auf Diana - Mit Blitzlicht in den Tod“ zu sehen.