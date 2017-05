Zu Besuch in Luxemburg: Herzogin Kate begeistert in diesem Kleid

Herzogin Catherine zu Besuch in Luxemburg (© i Images / imago)

Die Herzogin verzaubert wohin sie auch geht. So auch jetzt in Luxemburg, traumhaft in hellblau und mit offenem Haar überzeugt Catherine auch ohne Begleitung weiterer britischer Royals.

Herzogin Catherine (35) vertritt das britische Königshaus bei den Feierlichkeiten zur Unabhängigkeit und Neutralität des Großherzogtums Luxemburg – allein. Die 35-Jährige besucht mehrere Ausstellungen und begeht gemeinsam mit den Luxemburgern die Feierlichkeiten zum 150. Jahrestag des Londoner Vertrags von 1867.

Die Herzogin ist zum zweiten Mal allein im Namen der britischen Krone im Ausland unterwegs und verzaubert auch ohne Begleitung. Zu dem besonderen Anlass trägt die Catherine ein wunderschönes hellblaues Kleid der Designerin Emilia Wickstead mit passenden nude-farbenen Stilettos und Clutch.

Künftig werden wir die Herzogin auch noch häufiger auf Veranstaltungen wie diesen bewundern dürfen, da sie und Ehemann Prinz William (34) laut dem Kensington Palast ihre „offizielle Tätigkeit im Auftrag der Königin weiter intensivieren“ werden. Wann immer es möglich ist, wird das Traumpaar natürlich zu zweit in Erscheinung treten. Die Royal-Fans dürfen sich darauf freuen!

