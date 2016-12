„Ziemlich beste Freunde“-Star Omar Sy im Faktencheck: Herkunft, Frau, Filme

Omar Sy feierte mit „Ziemlich beste Freunde“ seinen großen Durchbruch (© Independent Photo Agency / imago)

Omar Sy hat es geschafft, sich als europäischer Schauspieler in Hollywood einen Namen zu machen. Der Schauspieler feierte mit dem Film „Ziemlich beste Freunde“ seinen großen Durchbruch und wurde weltberühmt. Wir verraten euch die wichtigsten Fakten über den „Driss“-Darsteller.

Omar Sy (38) wurde mit seiner Rolle des Pflegers „Driss“ in „Ziemlich beste Freunde“ weltberühmt. Der Film erzählt die Geschichte des gelähmten Geschäftsmannes „Philippe“ (François Cluzet, 61) und seines lustigen Pflegers „Driss“, die auf einer wahren Begebenheit beruht. Die Story ist wirklich herzergreifend und rührte zahlreiche Zuschauer zu Tränen. Omar konnte in dem Streifen auf ganzer Linie überzeugen und etablierte sich als erfolgreicher Schauspieler in Hollywood.

Der 38-Jährige kommt ursprünglich aus Trappe, bei Paris, wo er auch geboren ist. Der „Heute bin ich Samba“-Darsteller mit senegalesischen und mauretanischen Wurzeln entschied sich nach seinem großen Erfolg von „Ziemlich beste Freunde“ mit seiner Familie in die USA auszuwandern und lebt seit 2012 in Los Angeles. Und seine Liebsten sind sein ganzer Stolz! Im Jahr 2007 heiratete der Franzose seine langjährige Freundin Hélène Sy, mit der er vier gemeinsame Kinder hat und immer noch auf Wolke sieben schwebt.

Omar Sys Erfolge

Omar konnte nach seinem internationalen Erfolg mit „Ziemlich beste Freunde“ zahlreiche Rollen in Filmen wie „X-Men: Zukunft ist Vergangenheit“, „Jurassic World“ oder „Inferno“ ergattern. Ab dem 4. Januar 2017 ist er in „Plötzlich Papa“ im Kino zu sehen.