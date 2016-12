„Ziemlich beste Freunde“: So sehen „Philippe“ und „Driss“ im wahren Leben aus

Philippe Pozzo di Borgo und Abdel Sellou (© APress / imago)

2011 wurde „Ziemlich beste Freunde“ zu einem echten Kino-Hit! Der Film erzählt die bewegende Geschichte des gelähmten „Philippe“ und seinem Pfleger „Driss“, die auf einer wahren Begebenheit beruht. Philippe Pozzo di Borgo und Abdel Sellou waren die Vorbilder für den erfolgreichen Film.

Vor vier Jahren eroberten François Cluzet (61) als „Philippe“ und Omar Sy (38) alias „Driss“ in „Ziemlich beste Freunde“ die Kinoleinwände weltweit. Die Geschichte über den querschnittsgelähmten „Philippe“, der dank seines Pflegers „Driss“ wieder neuen Lebensmut bekommt, basiert dabei auf den wahren Erlebnissen von Philippe Pozzo di Borgo (65) und Abdel Sellou (44).

Abdel brachte Philippe auf andere Gedanken

Auch der „echte“ Philippe war ein erfolgreicher Geschäftsmann, bevor er 1993 beim Paragliding stürzte - seit dem tragischen Unglück ist Philippe gelähmt. 1996 verstarb zudem seine Frau an Krebs. Dank seines Pflegers, dem ehemaligen Kleinkriminellen Abdel Sellou, gelang es Philippe, wieder ins Leben zurückzufinden. Dabei wendete Abdel sehr ungewöhnliche Mittel an. „Als meine Frau starb, ahnte Abdel, dass ich zusammenbrechen würde. Er nahm mich an der Hand, fuhr mich überall hin. Wir brausten mit dem Rolls-Royce davon, den er ohne Führerschein lenkte. Er gab mir Gras zu rauchen und belästigte die Hausangestellten“, zitiert „Rollingplanet“ Philippe Pozzo di Borgo.

Heute sind sie immer noch ziemlich beste Freunde

Mittlerweile leben Philippe und Abdel leider getrennt: Philippe wohnt mit seiner neuen Frau Khadija und den zwei Töchtern in Marokko und in der Normandie und Abdel leitet einen Masthänchenbetrieb in Algerien. Trotzdem sieht man auf gemeinsamen Fotos, dass die beiden ein ganz besonderes Band verbindet – egal, wo sie sich aufhalten.