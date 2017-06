Zachery Ty Bryan: Was wurde aus „Hör mal, wer da hämmert“-„Brad“?

So sieht Zachery Ty Bryan heute aus (© Getty Images)

Zachery Ty Bryan wurde durch die bekannte Serie „Hör mal, wer da hämmert“ berühmt. Die Rolle des „Brad Taylor“, des ältesten Sohns von Heimwerkerkönig „Tim Taylor“, spielte er ganze acht Jahre lang. Aber was hat der „Brad“-Darsteller nach dem Serienerfolg gemacht? Wir verraten es euch!

In der Kultserie „Hör mal, wer da hämmert“ spielte Zachery Ty Bryan (35) von 1991 bis 1999 den ältesten Sohn der Familie „Taylor“. Als „Brad“ stellte er den sehr sportlichen Blondschopf dar, der mit seinem jüngeren Bruder „Randy“ (Jonathan Taylor Thomas, 35) unzählige Streiche spielte. So ist uns Zachery Ty Bryan in guter Erinnerung geblieben.

Das macht Zachery Ty Brian heute

Nach „Hör mal, wer da hämmert“ hatte Zachery einige Auftritte in verschiedenen Serien wie „Emergency Room“ oder „Cold Case“. Auch in einigen Filmen war der Schauspieler zu sehen. Darunter „The Fast and the Furious: Tokyo Drift“ (2006) und zuletzt 2009 in dem TV-Film „Thor – Die Hand Gottes“. Neben seinem Beruf engagiert sich der „Brad“-Darsteller für schwerkranke Kinder. Seit 2007 ist er glücklich mit Jugendliebe Carly Matros verheiratet und hat mit ihr drei Kinder. Die Zwillingsmädchen Gemma Rae und Taylor Simone (*2014) sowie Töchterchen Jordana Nicole (*2016).

