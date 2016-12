Zach Braff über „Scrubs“-Fortsetzung: „Ich würde es machen“

Sarah Chalke, Zach Braff und Donald Faison (© Getty Images)

In den vergangenen Monaten gab es zahlreiche Serien, die nach etlichen Jahren eine Fortsetzung erhielten. Nun stellen sich natürlich auch viele „Scrubs“-Fans die Frage, ob die Serie bald ein Comeback feiert. „J.D.“-Darsteller Zach Braff hat darüber eine ganz klare Meinung: „Ich würde es machen“.

Das dürfte „Scrubs“-Fans sicher freuen! Zach Braff (41), der in der Sitcom die Rolle des „J.D.“ übernahm, gab bei einer Twitter-Frage-Antwort-Runde anlässlich seines neuen Films „Going in Style“ an, sich eine Fortsetzung der Serie vorstellen zu können. In den vergangenen Monaten gab es zahlreiche Fortsetzungen von älteren Serien. So feierten „Gilmore Girls“ und „Full House“ durch Netflix ihr Comeback!

Einer Forsetzung von Scrubs wäre Zach Braff ebenfalls nicht abgeneigt, wie er bei Twitter bestätigt: „Man weiß nie, ob es neue ‚Scrubs‘-Episoden geben wird. Wir alle reden darüber, vor allem jetzt, wenn all die Menschen ebenfalls zu ihren Wurzeln zurückkehren und auf Netflix neue Versionen ihrer Shows produzieren.“ Weiter erzählt Braff: „Ich bin wirklich neidisch, wie viel Aufmerksamkeit ‚Gilmore Girls‘ und ‚Full House‘ derzeit bekommen. Wir reden immer wieder über ein Comeback. Man wird sehen, es könnte passieren. Ich würde es machen.“ Vielleicht können sich Fans der Serie also schon bald über eine Fortsetzung freuen!