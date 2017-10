Yvonne Catterfeld: Sie trauert um ihren verstorbenen Kollegen Andreas Schmidt (†53)

Johannes Zirner & Yvonne Catterfeld (vorne), Jan Dose, Andreas Schmidt & Götz Schubert (hinten) (© STAR-MEDIA / imago)

Sie drehten vier Filme zusammen: Nach dem Tod von Andreas Schmidt am 28. September verabschiedet sich Yvonne Catterfeld jetzt mit einem zu Tränen rührenden Instagram-Post von ihrem Kollegen und Freund.

Die Collage zeigt die schönsten Zeiten, die Yvonne Catterfeld (38) und Andreas Schmidt (†53) an Sets von Filmen wie „Das Mädchen auf dem Meeresgrund“ zusammen erlebt haben. Eine Woche nachdem der „Tatort“-Darsteller starb, drückt die Sängerin und Schauspielerin auf Instagram ihre Trauer aus.

„Was zurückbleibt, ist deine Familie, denen ich viel Kraft wünsche!! Mir bleiben die Erinnerungen an vier Filme und damit ein klein wenig Lebenszeit mit dir...du wirst uns fehlen! Und du fehlst hier am Set...“, schreibt die 38-Jährige zum Abschied an den Schauspiel-Kollegen.