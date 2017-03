„Young Sheldon“: „Big Bang Theory“-Prequel bestätigt

Iain Armitage (© Getty Images)

Als „Sheldon Cooper“ ist Jim Parsons in der Sitcom „The Big Bang Theory“ der Liebling der Zuschauer. Jetzt dürfen sich die Fans freuen. Es wird ein Spin-off zur Serie geben, in dem sich alles um das Leben des jungen „Sheldon“ drehen wird.

Endlich ist es raus! Die beliebte Sitcom „Big Bang Theory“ bekommt wirklich ein Spin-off. Das hat der Sender CBS nun offiziell bestätigt. „Young Sheldon“ soll von Chuck Lorre und Steven Molaro produziert werden und vom jungen „Sheldon Cooper“ im Alter von neun Jahren handeln. Die erste Staffel soll schon 2017 oder spätestens 2018 über die Bildschirme flimmern.

Wie bereits vermutet, wird die Hauptrolle der Schauspieler Iain Armitage (8) übernehmen. Das süße Nachwuchstalent ist bekannt aus „Big Little Lies“ oder „I‘m Not Here“. Laut „The Hollywood Reporter“ soll der „Sheldon“-Darsteller Jim Parsons (43) den Erzähler in dem Prequel geben. Die TBBT-Fans können sich also freuen: Auch der erwachsene „Sheldon Cooper“ wird angeblich regelmäßig im Spin-off auftauchen.