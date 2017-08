„Young Lover“ und Co.: So schreibt die US-Presse über Sophia Thomalla

Sophia Thomalla (© Future Image / imago)

Sophia Thomalla und Gavin Rossdale zeigen sich immer öfter gemeinsam in der Öffentlichkeit. Auf Instagram postete der Bush-Sänger sogar schon einen kleinen Liebesbeweis. Doch wie kommt Sophia in den ausländischen Medien an?

Es scheint, als hätte nun auch die US- und englische Presse von Sophia Thomallas (27) Beziehung mit Gavin Rossdale (51) Wind bekommen. Nachdem seit Monaten über eine eventuelle Beziehung der beiden spekuliert worden war, zeigen sich die beiden mittlerweile öfter händchenhaltend in der Öffentlichkeit. Vor Kurzem teilte der Bush-Frontmann sogar ein Video und ein Foto mit Sophia auf Instagram. Es scheint, als würden die zwei auf Wolke sieben schweben.

Die englischsprachige Presse setzt bei ihren Berichten vor allem auf das junge Alter und das sexy Auftreten von Sophia Thomalla: „Ein deutsches Model“, „Gavins junge Geliebte“, „die junge Stute“ oder „die 24 Jahre Jüngere“, schreiben die Medien über Thomalla, die sogar ein Jahr jünger als Gavin Rossdales Tochter Daisy Lowe (28) ist. Über ihre sexy Looks wird unter anderem folgendermaßen berichtet: „Ihre offene Bluse, die die Sicht auf ihren BH freigab“, „eines ihrer wie immer Haut-zeigende Outfits“ oder „In dem sie ihre Unterwäsche zeigte, zog Sophia alle Blicke auf sich“, beschreiben etwa die „Daily Mail“ und „Just Jared“ Thomalla.