Yasmina Filali und Mann Thomas Helmer: Seit 12 Jahren glücklich verheiratet

Yasmina Filali und Thomas Helmer sind seit 12 Jahren verheiratet (© Getty Images)

Yasmina Filali hat in ihrem Ehemann Thomas Helmer den Mann fürs Leben gefunden. Seit nun schon 12 Jahren gehen die beiden gemeinsam als Mann und Frau durchs Leben.

Yasmina Filali (41) begann ihre Karriere als Model bevor sie sich der Schauspielerei widmete und in Produktionen wie GZSZ, „Club der starken Frauen – Die Rote Meile“ und „The Antman“ zu sehen war. In den letzten Jahren hatte sie zahlreiche Auftritte in deutschen Serien und führt seit 2016 einen eigenen Beautyblog. Doch auch auf Modeveranstaltungen wie der Mercedes Benz Fashion Week in Berlin ist Yasmina Filali ein gern gesehener Gast und besucht dort unter anderem die Show von Guido Maria Kretschmer (52).

Yasmina Filali sah sich nie als Spielerfrau

Privat ist die Schauspielerin nun schon seit zwölf Jahren mit Thomas Helmer (52) verheiratet. Seitdem muss sie sich auch immer wieder mit dem Titel Spielerfrau auseinandersetzen und das obwohl Thomas Helmer seine Karriere schon längst beendet hat, als die beiden ein Paar werden. Gegenüber „Bunte“ verriet Yasmin Filali schon im letzten Jahr, dass sie sich selbst nie als Spielerfrau gesehen hat und sie die heutigen auch nicht beneide.

In ihren Augen ist dies schon zu einem Beruf oder einer Lebenseinstellung geworden. Tauschen möchte sie mit den aktuellen Spielerfrauen nicht, da dieser Begriff für sie nichts Gutes hat. In Yasmins Augen haben es die Frauen schwer, als Individuum ernst genommen zu werden. Sie selbst hatte demnach also Glück, denn Yasmin Filali kennt man an erster Stelle als Schauspielerin und nicht als die Frau von Thomas Helmer.