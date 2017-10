Wunderschöner Auftritt: Schwangere Madeleine verzaubert in schwarzer Spitze

Königin Silvia von Schweden und Prinzessin Madeleine (© Getty Images)

Trotz Schwangerschaft reist Prinzessin Madeleine um die Welt, um mit Königin Silvia an einem Charity-Event in den USA teilzunehmen. Dort verzauberte die Prinzessin in einem schwarzen Kleid mit eleganter Spitze.

Erst vor ein paar Wochen gab Prinzessin Madeleine von Schweden (35) bekannt, erneut schwanger zu sein. Doch das hindert die schöne Prinzessin nicht daran, ihren wachsenden Babybauch stilsicher zu präsentieren. Vor knapp drei Wochen zeigte sich Madeleine das letzte Mal bei einem öffentlichen Auftritt und besuchte nun gemeinsam mit ihrer Mutter Königin Silvia von Schweden (73) eine Charity-Gala in New York. Ihr Babybauch ist seitdem schon etwas gewachsen, trotzdem zeigte sich Madeleine bei der Gala der „World Childhood Foundation" mit schlanker Taille. In einem wunderschönen schwarzen Spitzenkleid legte Madeleine einen Wow-Auftritt hin und zog alle Blicke auf sich.

Im schwedischen Königshaus herrscht derzeit ein Baby-Boom. Nachdem Prinz Carl Philip von Schweden (38) und Prinzessin Sofia (32) vor einem Monat zum zweiten Mal Eltern wurden, erwarten Madeleine und ihr Mann Chris O’Neal (43) nach Prinzessin Leonore (3) und Prinz Nicolas (2) ihr drittes Kind. Wie bereits offiziell bestätigt wurde, soll der kleine Prinz oder die kleine Prinzessin im März 2018 das Licht der Welt erblicken.