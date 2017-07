Wunderschön schwanger: Sofia von Schweden zeigt ihren Babybauch im sportlichen Outfit

Sofia von Schweden zeigte ihren Babybauch im sportlichen Look (© E-Press Foto.com / imago)

Dass Sofia von Schweden nicht nur im hübschen Kleid und hohen Schuhen, sondern auch in Alltagskleidung super aussieht, hat sie bereits mehrfach bewiesen. In solch einem sportlichen Outfit haben wir sie allerdings noch nie gesehen! Doch auch darin sah Sofia super aus - und zeigte ihren süßen Babybauch ganz unkaschiert.

Manchmal sind eben auch die Royals herrlich normal! Das bewies die schwangere Prinzessin Sofia von Schweden (32), als sie bei einem Charity-Fußball-Event nicht im schnieken Kostüm, sondern ganz lässig und sportlich auftrat. Die Charity-Organisation, die sie unterstützt, heißt „Project Playground“ und setzt sich für das Wohlbefinden, die Bildung und Chancen von Kindern in Südafrika und Schweden ein.

So sieht man Sofia von Schweden selten

Sofia kombinierte lockere Shorts mit einem T-Shirt und Basecap und trug damit den gleichen Look wie die Teilnehmer des Events - und sah wie immer fantastisch aus. Das liegt wohl nicht zuletzt an der Vorfreude auf ihr zweites Kind mit Prinz Carl Philip von Schweden (38), das im September zur Welt kommen soll. Bei so viel Familienglück ist es also kein Wunder, dass Sofia so wunderschön und glücklich aussieht.