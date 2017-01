„Wunderbare Jahre“: Das wurde aus Fred Savage alias „Kevin Arnold“

Fred Savage spielte "Kevin Arnold" in "Wunderbare Jahre" (© Getty Images)

Hättet ihr ihn wiedererkannt? „Wunderbare Jahre“-Darsteller Fred Savage alias „Kevin Arnold“ hat seit seiner Rolle in der Comedy-Serie Karriere hinter der Kamera gemacht und ist auch längst kein kleiner Junge mehr.

Als „Kevin Arnold“ wurde Fred Savage (40) in der Achtziger-Jahre-Serie „Wunderbare Jahre“ einem breiten Publikum bekannt. 1989 wurde der damals zwölfjährige Fred als bis dato jüngster Schauspieler in der Kategorie Bester Hauptdarsteller für einen Emmy nominiert und ging damit in die Geschichte der Awards ein.

Heute ist der 40-Jährige hauptsächlich hinter den Kulissen aktiv. Nach seinem Studium in Stanford und einigen Rollen in Filmen wie „Austin Powers: III“ begann der in Chicago geborene Schauspieler als Regisseur für verschiedene Kinderprogramme sowie andere Comedy-Serien wie „2 Broke Girls“ zu arbeiten.

Privat ist der US-Amerikaner seit 2004 glücklich mit seiner Jugendliebe Jennifer Lynn Stone verheiratet. Das Paar hat eine Tochter und einen Sohn.

Die Serie „Wunderbare Jahre“ thematisierte die Kindheit und Jugend der Protagonisten in einer kalifornischen Vorstadt in den sechziger und siebziger Jahren und griff dabei oft gesellschaftlich relevante Themen wie den Vietnamkrieg oder die Bürgerrechtsbewegung um Martin Luther King auf. 1993 wurde die Serie, die bis dahin schon mit einen Emmy, Grammy sowie dem Golden Globe ausgezeichnet wurde, eingestellt.

