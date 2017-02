Wow! Carmen Geiss so sexy wie nie

Carmen Geiss im sexy Piraten-Look (© Carmen Geiss / Facebook)

Sie genießt ihr Jetset-Leben in vollen Zügen und ist dabei immer topgestylt: Carmen Geiss zeigte sich auf Facebook im super heißen Piraten-Look in Hong Kong und begeisterte damit ihre Fans.

Gestern Abend lief eine neue Folge „Die Geissens“ auf RTL II. Nach einem verpatzten Start in Carmens Geburtstag versuchte ihr Ehemann Robert Geiss (51) alles, um seine enttäuschte Frau wieder milde zu stimmen – und das gelang ihm auch. Carmen Geiss (51) postete gestern ein Foto von sich auf Facebook – und zeigte sich darauf super sexy und mit einem breiten Grinsen im Gesicht.

Carmen Geiss im sexy Piraten-Look

Für ihre Reise durch die Millionenstadt Hong Kong und die Tour mit ihrer Yacht trug Carmen ein sexy Outfit im Piraten-Look. Zu einer durchsichtigen und mit Spitze bestickten Strumpfhose kombinierte sie einen Einteiler in Lederoptik, der keine Wünsche offen ließ: Carmens Dekolleté reichte bis zum Bauchnabel und wurde nur von einigen Schnürungen verdeckt. Ein breiter Gürtel betonte ihre schmale Taille. Zu dem heißen Outfit wählte die hübsche Blondine ein, mit einem Totenkopf bedrucktes, Stirnband, das sie über ihren Zopf gebunden trug.

Robert Geiss hatte eine Überraschung für Carmen

Für Roberts große Überraschung zog sich die Millionärs-Gattin dann allerdings noch einmal um, denn Robert führte sie in DAS In-Lokal für Yachtbesitzer aus. Er konnte sogar organisieren, dass die Geissens mit ihrer großen Yacht direkt an das Boot-Restaurant andocken konnten – das durfte scheinbar nicht einmal „James Bond“ während seiner Dreharbeiten in Hong Kong. Mit diesem Highlight konnte Robert Carmens Herz einmal mehr für sich gewinnen.