Wow-Auftritt: Eva Mendes zeigt sich nach Monaten wieder in der Öffentlichkeit

Eva Mendes in einem Traum aus Türkis (© Getty Images)

Nach fast einem halben Jahr bekamen Fans von Schauspielerin und Model Eva Mendes die brünette Schönheit nun endlich wieder zu Gesicht. Die 43-Jährige erschien zur Eröffnung des „New York & Company“-Stores in Miami, bei der ihre eigene Kollektion vorgestellt wurde. Dabei sah Eva einfach nur umwerfend aus.

Am 16. März 2017 wurde in Miami der „New York & Company“-Store eröffnet. Schauspielerin Eva Mendes (43) war zur Eröffnung allerdings nicht nur eingeladen, sondern sie präsentierte dort auch ihre eigene neue Kollektion – und zwar gleich an sich selbst.

Die hübsche Eva trug ein türkisfarbenes, elegantes Abendkleid, das eine Schulter unbedeckt ließ. Zu dem locker fallenden Stoff kombinierte sie einen mehrfarbigen Gürtel, der die schmale Taille der 43-Jährigen betonte. Das Outfit stand Eva richtig gut, brachte ihr Gesicht förmlich zum strahlen und ließ sie zum absoluten Hingucker der Veranstaltung werden.

Es war der seit langem erste öffentliche Auftritt der zweifachen Mutter. Nicht einmal ihren Partner Ryan Gosling (36) hatte sie in der vergangenen Zeit zu diversen Preisverleihungen begleitet. Der Grund dafür sind die beiden Töchter des schönen Paares. Eva ist eine fürsorgliche Mutter und gestand, dass sie lieber Zuhause Zeit mit ihrem Nachwuchs verbringt als im Blitzlichtgewitter der roten Teppiche zu stehen.