Wolfgang Niedecken & Frau Tina: Seit 22 Jahren glücklich verheiratet

Wolfgang Niedecken und Frau Tina sind ein perfektes Paar (© DeFodi / imago)

Rocker Wolfgang Niedecken und seine Ehefrau Tina sind seit 22 Jahren unzertrennlich. Im Jahr 1994 traten sie vor den Traualtar und schworen sich ewige Liebe. Mittlerweile haben sie zwei Töchter und sind eine glückliche Familie. Zwar ist der erfolgreiche Musiker mit seiner Band oft unterwegs, doch die Liebe zwischen Wolfgang und Tina ist unfassbar stark.

Wolfgang Niedecken (65) und seine Frau Tina Niedecken (51) wirken bei öffentlichen Auftritten immer richtig glücklich und sehr vertraut. Sie legen eng die Arme umeinander und lächeln breit in die Kamera. Es scheint, als ob 22 Jahre Ehe die Liebe des BAP-Frontmanns und der Fotografin in keiner Weise getrübt hätten. Und ihre beiden Töchter im Alter von 20 und 21 Jahren machen das Leben von Wolfgang und Tina perfekt.

Die Geschichte ihres Kennenlernens erzählten der Kölschrocker und die hübsche Fotografin der „Brigitte“. Wolfgang und Tina trafen sich zufällig am Flughafen. Der Musiker war damals gerade mit seiner Band unterwegs.

Wolfgang verliebte sich sofort

Als Wolfgang in der Warteschlange am Terminal seine Tina zum ersten Mal sah, war es Liebe auf den ersten Blick. Im Interview mit der Brigitte erzählte er: „Ich wusste sofort, die soll es sein. Ich war noch nie einer Frau begegnet, von der so viel Fröhlichkeit ausgeht. Sie hatte was von einem Engel.“

Also sprach Wolfgang die schöne Tina an und noch am selben Abend verabredeten sich die beiden. Mittlerweile kennen sich der Sänger und seine Frau in- und auswendig und denken gern an ihre Anfangszeit zurück. Besonders schätzt der 65–Jährige an Tina, dass sie ihn und seine Art zu leben akzeptiert. Sie respektiert und unterstützt Wolfgangs Beruf, auch wenn das bedeutet, dass ihr Mann oft unterwegs ist. Doch die Zeit, die die beiden Turteltäubchen zusammen verbringen, ist dafür umso schöner.

Wolfgang Niedecken: Der Rocker im Faktencheck