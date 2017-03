„Winnie Cooper“-Darstellerin Danica McKellar sieht auch heute noch super aus

Danica McKellar (© Getty Images)

Danica McKellar konnte schon als „Winnie Cooper“ in der Serie „Wunderbare Jahre“ mit ihrer Schönheit punkten. Seit dem Serien-Aus sind 24 Jahre vergangen, doch die hübsche Schauspielerin scheint sich kaum verändert zu haben.

Danica McKellar (42) wurde mit ihrer Rolle der „Winnie Cooper“ in der Serie „Wunderbare Jahre“ bekannt. Damals war die gebürtige Amerikanerin gerade 13 Jahre alt. Bis 1993 flimmerte die TV-Serie über die Bildschirme und „Winnie“ entwickelte sich vom süßen Kind zum hübschen Teenager.

Danica McKellar: Hübsch und intelligent

Doch die schöne Schauspielerin kann nicht nur gut aussehen. Nach dem Serien-Aus studierte McKellar Mathematik an der University of California in Los Angeles (UCLA) und schloss ihr Studium mit „summa cum laude“, der höchsten Auszeichnung, ab. Bis heute hält Danica McKellar, neben der Schauspielerei, Vorträge an Universitäten und arbeitet als Gastdozentin an der UCLA. Zudem schreibt sie Bücher, die vor allem Schülerinnen die Angst vor der Mathematik nehmen sollen. Ihr neuestes Buch „Goodnight Numbers“ ist eine Gute-Nacht-Geschichte für Kinder. Sie möchte mit diesem Buch schon den Kleinsten die Scheu vor den Zahlen nehmen.

Sie sieht einfach umwerfend aus

Um das Buch sowie ihren neuen Film „Campfire Kiss“, in dem sie neben Paul Greene (42) zu sehen sein wird, zu promoten, nahm die 42-Jährige jetzt wieder einen TV-Auftritt wahr. In New York war sie zu Gast in der Talkshow „Build Series NYC“. Und der „Wunderbare Jahre“-Star sah wirklich umwerfend aus. Mittlerweile ist Danica 42 Jahre alt, doch sie scheint kaum zu altern. In einem königsblauen, enganliegenden Kleid zeigte sie ihre perfekte Figur und ihr dezentes Make-up unterstrich ihre natürliche Schönheit. Es ist wirklich kaum zu glauben, wie wenig sich die alterslose Schauspielerin seit ihrem Fernsehdebüt verändert hat.

Und auch privat scheint Danica McKellar alles richtig gemacht zu haben. Seit November 2014 ist sie mit dem Anwalt Scott Sveslosky verheiratet. Aus ihrer ersten Ehe mit Mike Verta (44) hat sie einen sechsjährigen Sohn.