„Winnetou“-Neuverfilmung: So waren die bisherigen Quoten

Wotan Wilke Möhring alias „Old Shatterhand“ und Nik Xhelilaj aka „Winnetou“ (© Jens Koch / RTL)

„Winnetou“ zählt einfach zu den Klassikern der Filmgeschichte! RTL strahlt derzeit eine Neuverfilmung der Apachen-Geschichte aus. Doch wie kamen die ersten zwei Teil der dreiteiligen Reihe bislang beim Publikum an?

Nik Xhelilaj (33) ist mit seiner Rolle des „Winnetou“ in die großen Fußstapfen von Pierre Brice (†86) getreten. RTL strahlt derzeit die dreiteilige Filmreihe „Winnetou – Das Geheimnis vom Silbersee“ mit Wotan Wilke Möhring (49) als „Old Shatterhand“ aus. Sich an einen solchen Filmklassiker zu wagen und eine Neuverfilmung zu machen, ist wirklich mutig. Doch wie kommt das Remake beim Publikum an?

Der zweite Teil verliert Quoten

Der erste Teil der Filmreihe, der am ersten Weihnachtsfeiertag ausgestrahlt wurde, lockte rund 5,06 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme. Dies entspricht einem sehr guten Marktanteil von 15,4 Prozent. Besonders erfolgreich war der Film bei den 14- bis 49-Jährigen, wo er sich 19,2 Prozent Marktanteil sichern konnte. Der zweite Teil, der am 27. Dezember ausgestrahlt wurde, verlor jedoch deutlich an Zuschauern. So schalteten am Dienstag bei den 14- bis 49-Jährigen nur noch 1,72 Millionen Zuschauer ein, was einem Marktanteil von 14,8 Prozent entspricht. Insgesamt schalteten noch 4,33 Millionen Zuschauer ein, womit sich RTL einen Marktanteil von 12,9 Prozent sicherte. Obwohl die Quoten im Vergleich zum ersten Film deutlich nach unten gingen, konnte sich RTL auch beim zweiten Teil über den Tagessieg freuen!