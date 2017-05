William & Harry: Rührende Worte über ihre Mama Diana

Prinz William und Prinz Harry zusammen mit ihrer Mutter Lady Diana (© Getty Images)

Prinz William und sein Bruder Prinz Harry sind unglaublich stolz auf ihre verstorbene Mutter Lady Diana. Das zeigten die beiden bei einem Treffen mit den Preisträgern des Diana Awards, als sie ihrer Mutter mit rührenden Worten gedachten.

Prinz William (34) und Prinz Harry (32) führen die Arbeit ihrer verstorbenen Mama Lady Diana (†36) weiter und setzen sich sehr für soziale Projekte ein. Sie trafen die 20 Preisträger des Diana Awards, ein Preis, der Menschen verliehen wird, die sich außerordentlich für andere einsetzen. In diesem Zuge gedachten Prinz William und Prinz Harry auch ihrer Mutter Diana und fanden dafür emotionale Worte, das berichtet „Hello!“.

„Diesen Sommer werden es 20 Jahre, seit unsere Mutter gestorben ist. Sie hat so viel erreicht in ihrem Leben und sich für andere eingesetzt. Die harte Wahrheit ist, dass sie uns mit gerade einmal 36 Jahren genommen wurde - nur etwas älter als ich heute“, so Prinz William. Doch die Brüder seien sich in einem Punkt ganz sicher: „Harry und ich spüren, dass unsere Mutter in den unzähligen guten und mutigen Taten weiterlebt und dass sie noch immer andere inspiriert!“