Wie rührend: Helene Fischer zeigt ihr großes Herz

Helene Fischer (© STAR-MEDIA / imago)

Helene Fischer ist eine der beliebtesten Schlagersängerin Deutschlands. Sie hat nicht nur in Deutschland viele Fans in jeder Altersgruppe. Jetzt hat Helene einem kleinen Fan einen großen Traum erfüllt.

Helene Fischers (33) Erfolg scheint stetig zu wachsen. Die Sängerin pflegt den Kontakt zu ihren Anhängern stark und holte kürzlich vor der ausverkauften Halle in Leipzig einen großen Fan auf die Bühne. So konnte die 10-jährige Olivia ihr Idol hautnah erleben.

Während ihres Konzerts ihrer „Helene Fischer Live“-Tour bat Helene die kleine Olivia auf die Bühne und umarmte sie herzlich. Dann winkten die beiden ins Publikum berichtet. Laut „tag24“ war auch Mutter Silvia ganz überwältigt von der Geste der Schlagersängerin. Für Olivia war das ein großer Augenblick. „Ich bin so ein großer Fan. Die Tickets waren mein Geschenk zum zehnten Geburtstag“, erzählte sie auf der Bühne und übergab Helene einen Brief. Von so einem Augenblick träumt wohl jeder Helene-Fischer-Fan.