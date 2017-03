Whitney Houstons Todesursache: Daran starb die Sängerin wirklich

Whitney Houston verlor ihr Leben an die Drogen (© Getty Images)

Fünf Jahre sind seit dem dramatischen Tod von Superstar Whitney Houston (†48) vergangen. Leblos wurde die erfolgreiche Sängerin am 11. Februar 2012 in der Badewanne ihres Hotelzimmers in Bevery Hills aufgefunden. Lange war nicht bekannt, was genau zum Tod der Sängerin geführt hat.

Fünf Jahre ist es her, seit Sängerin Whitney Houston (†48) leblos in ihrem Hotelzimmer in Beverly Hills aufgefunden wurde. Laut Autopsiebericht lag die Sängerin mit dem Gesicht nach unten in der Badewanne. Das Wasser in der Wanne soll so heiß gewesen sein, dass an Whitneys Körper Verbrühungen festgestellt wurden. Außerdem fand man im Blut der Sängerin eine Reihe von Drogen, Beruhigungsmitteln und anderen Medikamenten. Die Gerichtsmediziner gehen davon aus, dass die Soul-Diva ertrunken sei - die Folge einer Herzerkrankung und ihres exzessiven Kokainkonsums.

Whitney Houstons Drogenvergangenheit

Whitney hatte immer wieder mit Drogen- und Alkoholproblemen zu kämpfen. Dabei hatte die Sängerin Mitte der achtziger bis weit in die neunziger Jahre die Charts regiert. Ihr Erfolg schien grenzenlos. Mit ihren sechs Grammys gehörte sie zu den erfolgreichsten Sängerinnen ihrer Zeit. Ihr Song „I Will Always Love You“ für den Soundtrack des Films „Bodyguard“ wurde zur Liebeshymne einer ganzen Generation. Doch der Superstar umgab sich mit den falschen Menschen. 1992 heiratete sie den Musiker Bobby Brown (47). Die Beziehung der beiden war von Gewalt und Rauschmittel-Exzessen gezeichnet. Dies kostete Whitney letztendlich das Leben, denn die Sängerin kam nie von den Drogen los.

Bobbi Kristina Brown teilt das Schicksal ihrer Mutter

Doch selbst nach dem tragischen Tod der Soul-Diva fand ihre traurige Geschichte kein Ende. Ihre Tochter Bobbi Kristina Brown (†22) ereilte das gleiche Schicksal wie ihre Mutter. Bobbi verfiel ebenfalls den Drogen und wurde 2015 bewusstlos in ihrer Badewanne aufgefunden. Es folgen mehrere Verlegungen in verschiedene Krankenhäuser, bis sie am 26. Juli 2015 in einem Hospiz den Kampf um ihr Leben mit nur 22 Jahren verlor. Als offizielle Todesursache wurden Hirnschäden und eine Lungenembolie, bedingt durch Alkohol- und Drogenkonsum, festgestellt.