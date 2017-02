Wem steht es besser: Sophia Thomalla oder Kaley Cuoco?

Kaley Cuoco vs Sophia Thomalla (© Getty Images)

Instagram-Queen Sophia Thomalla und „The Big Bang Theory“-Star Kaley Cuoco sind zwei echte Schönheiten. Außerdem scheinen die beiden auch einen ähnlichen Modegeschmack zu haben! Für einen Red Carpet-Auftritt wählte sowohl Sophia als auch Kaley vor Kurzem ein tiefausgeschnittenes rotes Traumkleid mit verführerischem Beinschlitz. Doch welchem Promi steht das Outfit besser?

Sophia Thomalla (27) und Kaley Cuoco (31) bewiesen vor Kurzem nicht nur Style, sondern auch Mut. In super ähnlichen, gewagten roten Kleidern wurden die beiden Schauspielerinnen jeweils in Berlin und Beverly Hills zum absoluten Hingucker des Abends. Die heißen Abendroben entblößten nicht nur die Dekolletés der sexy Schauspielerinnen, sondern zeigten auch noch richtig viel Bein. Kombiniert mit hohen Schuhen und einem verführerischen Blick wurden die Kleider zu richtigen Traumoutfits.

Sophia Thomalla sieht verwegener aus

Sowohl Sophia als auch Kaley steht das Kleid ausgezeichnet, aber bei Sophia wirkt das gewagte Outfit noch um eine Spur heißer, frecher und verwegener. Ihr Ausschnitt ist noch ein wenig tiefer als bei Kaley und auch der Beinschlitz entblößt den gesamten Oberschenkel und macht erst kurz vor der Hüfte halt. Die geschnürten High-Heels geben dem Outfit außerdem noch einen extra Kick. Und auch der Körperschmuck der 27-Jährigen beeinflusst die Wirkung des Outfits. Sophias schöne Tattoos kommen nämlich richtig gut zur Geltung und verstärken noch den wilden Look der hübschen Brünetten.

Kaley Cuocos Outfit ist feenhaft

Das Kleid des „The Big Bang Theory“-Stars Kaley dagegen ist nicht ganz so gewagt, auch wenn immer noch genug nackte Haut zu sehen ist. Außerdem scheint der Rotton ihres Kleides von Designer Christian Siriano doch ein wenig dunkler zu sein und der Stoff weicher und samtiger. Das Kleid der 31-Jährigen fällt schöner und in zarten Falten zu Boden, was ihr ein sanftes und fast schon feenhaftes Aussehen verleiht. Insgesamt wirkt Kaley deswegen etwas eleganter während Sophia richtig sexy und wild aussieht. Kaley trug das sexy Kleid bei der After-Party der Golden Globes vor rund einem Jahr.

Wem das Outfit nun tatsächlich besser steht, lässt sich kaum beantworten. Beide scheinen sich in ihren Kleidern wohlzufühlen und treten selbstbewusst vor die Kamera. Das verleiht sowohl Sophia als auch Kaley viel Charisma und Ausstrahlung und macht sie beide zu absoluten Style-Queens.