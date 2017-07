„Weil ich ein Mädchen bin“: So sieht Luci van Org heute aus

Lucilectric-Sängerin Luci van Org heute (© Future Image / imago)

Im Jahr 1994 sorgte die Band Lucilectric für einen Dauerohrwurm. Im Radio lief ihr Hit „Mädchen“ rauf und runter. Seitdem sind über 20 Jahre vergangen und wir haben uns gefragt, was aus Sängerin Luci van Org wurde. Lest hier, was die schrille Musikerin heute macht!

In den neunziger Jahren landete Luci van Org (45) mit der Band Lucilectric den Hit „Mädchen“ und war plötzlich in aller Munde. Was viele nicht wissen: Eigentlich steckte in der heute 45–Jährigen schon damals alles andere als ein Popgirl.

Vom Pop zum Metal

Nachdem Lucilectric nicht mehr an ihren Erfolg anknüpfen konnten, hat sich Luci van Org neuen Projekten zugewandt. So wurde sie 2007 Mitglied der Band Übermutter, die sich in der Gothic- und Metal-Szene einen Namen machte. 2010 tat sie sich mit Roman Shamov zusammen und gründete mit ihm das Indie-Elektropop-Duo Meystersinger. Das letzte Album der beiden, „Haifischweide“, erschien 2014. Doch Luci singt nicht nur selbst, sondern textete auch für andere Musiker, darunter auch für Nena (57).

Luci ist auch Schauspielerin und Autorin

Luci ist aber nicht nur musikalisch begabt! Sie ist ein echtes Allround-Talent und als Schauspielerin, Moderatorin, Autorin und Fetischmodel aktiv. Dabei war sie schon in Filmen wie „Führer Ex“ und Serien wie „Schloss Einstein“ zu sehen. Für den Film „Lollipop Monster“ und die ZDF-Serie „Heim Herd Hund“ stand sie aber nicht nur vor der Kamera, sondern schrieb auch das Drehbuch.

Mittlerweile hat Luci mehrere Kurzgeschichten veröffentlicht. Ihr erster Roman „Schneewittchen und die Kunst des Tötens“ erschien 2015.

Luci van Org hat eine eigene Familie gegründet

Seit 2001 ist sie glücklich mit dem Regisseur Axel Hildebrand verheiratet. Gemeinsam haben sie einen Sohn, der 2004 geboren wurde.

Könnt ihr euch noch an die Preluders erinnern? Hier erfahrt ihr, was aus der „Popstars“-Band wurde!