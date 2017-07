Wegen Kritik an „Game of Thrones“-Cameo: Ed Sheeran löscht Twitter-Account

Ed Sheeran löscht seinen Twitter-Account wegen der Kritik an seinem „Game of Thrones“-Cameo (© ZUMA Press / imago)

Sänger Ed Sheeran löscht seinen Twitter-Account. Der auf der Plattform sowieso schon eher inaktive Sänger scheint nach seinem Cameo in der neuesten Folge von „Game of Thrones“ die vielen bösen Kommentare dazu nicht mehr ertragen zu wollen.

Einen Mini-Auftritt in seiner Lieblingsserie zu ergattern, war für Ed Sheeran (26) keine große Freude. Der Sänger wurde für seinen Cameo bei „Game of Thrones“ Ziel fieser Attacken auf Twitter, was ihn offenbar zur Löschung seines Accounts trieb.

In der kurzen Szene ist er neben Maisie Williams (20) als „Lennister“-Soldat zu sehen. Der Gastauftritt war eine Überraschung für Williams, die ihrerseits großer Sheeran-Fan ist, so „People.com“.

Eine Löschung seines Twitter-Accounts konnte man bei Sheeran bereits erwarten, so beklagte er Anfang Juli im Interview mit der britischen „Sun“, dass er die Plattform aufgrund derer Negativität so gut wie nie nutze. Ed Sheeran ist aber weiter auf Instagram aktiv.