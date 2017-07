Wayne Carpendale über Social-Media: „Wir haben noch einen großen Teil unseres Lebens, der sehr privat ist“

Annemarie und Wayne Carpendale sind ein echtes Traumpaar (© Future Image / imago)

Einige Promis lieben es, sich bei Instagram & Co. selbst darzustellen, andere verzichten komplett auf Social-Media-Kanäle und wieder andere erfreuen ihre Fans mit wohl überlegten Einblicken in ihr Privatleben – dazu gehören auch Wayne und Annemarie Carpendale. Im Interview mit „Promipool“ sprach Wayne darüber, wie er und seine Frau bei den sozialen Medien einen guten Mittelweg gefunden haben.

Moderator Wayne Carpendale (40) und seine Frau Annemarie Carpendale (39) sind durch ihre Berufe in der Entertainmentbranche vielen ein Begriff. Doch nicht nur im TV und auf Events zeigen sich die beiden, auch auf Instagram, Facebook und Co. sind sie vertreten.

Wayne will seine Fans an seinem Leben teilhaben lassen

Egal ob Urlaubsschnappschuss oder süßes Bild mit ihrem Hund – Wayne und Annemarie geben ihren Fans gerne einen Einblick in ihr Privatleben. „Bei Facebook und Co. können wir selbst bestimmen, was die Message ist, die wir loswerden wollen und die wir mit unseren Fans teilen möchten. So weit sind wir dann auch bereit zu gehen“, so Wayne gegenüber „Promipool“ bei den diesjährigen Shocking Short Awards.

Wayne und Annemarie stimmen sich ab

Alles teilen Wayne und Annemarie aber natürlich nicht und achten darauf, sich auch viel Privatsphäre zu erhalten. „Wir diskutieren das auch immer mal wieder, was wir teilen wollen und was nicht, aber ich glaube, wir haben noch einen großen Teil unseres Lebens, der sehr privat ist und das wird auch so bleiben“, erklärt Wayne.