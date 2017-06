Was wurde eigentlich aus „X-Factor“-Moderator Jonathan Frakes?

Jonathan Frakes moderierte die Mystery-Serie „X-Factor: Das Unfassbare“ (© Getty Images)

Mit seiner Show „X-Factor: Das Unfassbare“ lehrte Jonathan Frakes unzähligen Zuschauern Ende der neunziger Jahre das Gruseln. Doch was macht der Schauspieler und Moderator eigentlich heute? Hier erfahrt ihr es!

Jonathan Frakes' (64) Filmkarriere begann mit einem Nebenjob als Platzanweiser in einem Schauspielhaus, weswegen er sein Studium der Psychologie abbrach und stattdessen Theater als Hauptfach wählte. Im Laufe seines Studium wechselte er an die Harvard Universität, wo er nebenher am Leob Drama Center arbeitete. Nachdem er sein Studium abgeschlossen hatte, zog er nach New York, um seine Schauspielkarriere voranzutreiben.

„Fackeln im Sturm“ und „Star Trek“ machten ihn berühmt

Seinen ersten Fernsehauftritt hatte Jonathan in der Fernsehsendung „The Doctors“. Nach diesem Erfolg zog er erneut um - dieses Mal nach Los Angeles. Dort ergatterte er einige Serien- und Theaterauftritte sowie zahlreiche Gastrollen. Bei den Dreharbeiten zu dem TV-Mehrteiler „Fackeln im Sturm“ erlangte Jonathan in seiner Rolle des „Stanley Hazard“ erstmals größere Bekanntheit, außerdem lernte Jonathan in dieser Zeit seine Frau Genie Francis (55) kennen und lieben. Das Paar ist seit 1988 verheiratet und hat zwei Kinder. Sohn James Ivor kam 1994 zur Welt, drei Jahre später folgte Tochter Elizabeth Francis.

1987 folgte ein weiterer Meilenstein in seiner Karriere. Er nahm die Rolle des ersten Offiziers „William Riker“ bei der Serie „Raumschiff Enterprise - Das nächste Jahrhundert“ an. Nach über hundert abgedrehten Folgen und insgesamt vier Kinofilmen wechselte Jonathan die Seiten und führte selbst Regie bei den „Enterprise“-Folgen.

„X-Factor - Das Unfassbare“ erreichte Kultstatus

Zwischen 1998 und 2002 war Jonathan Frakes als Moderator der Sendung „X-Factor - Das Unfassbare“ im Fernsehen zu sehen. Als die Mystery-Show ins Deutsche übersetzt wurde, erlangte Jonathan auch bei den jüngeren Zuschauern in Deutschland große Bekanntheit. Auch nach „X-Factor“ arbeitete er weiter als Schauspieler, übernahm aber nur kleinere Rollen. So war er unter anderem in „Criminal Minds“ und „NCIS: Los Angeles“ zu sehen. Vermehrt widmete sich Frakes der Arbeit hinter der Kamera und führte bei vielen Serien und Filmen Regie. Zusätzlich machte er sich als Synchronsprecher einen Namen, gibt Schauspielkurse und betrieb mit seiner Frau sogar ein kleines Möbelhaus.