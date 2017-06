Was wurde aus Sigmar Solbach alias „Dr. Stefan Frank"?

Sigmar Solbach in seiner Rolle als „Dr. Stefan Frank" (© United Archives / imago)

Es waren sechs unvergessliche Jahre! Jeder von uns kennt die Serie „Dr. Stefan Frank“ oder zumindest ihren Untertitel „Der Arzt, dem die Frauen vertrauen“. Für den Hauptdarsteller Sigmar Solbach war die beliebte Arzt-Serie der große Durchbruch. Was macht er heute?

Zwischen 1995 und 2001 durfte Deutschland am Leben des Chirurgen und Gynäkologen „Dr. Stefan Frank“, der von Sigmar Solbach (70) verkörpert wurde, teilhaben.

„Dr. Stefan Frank" war die Rolle seine Lebens

„Dr. Stefan Frank“ lief von 1995 bis 2001 auf RTL. Die gleichnamige Hauptfigur arbeitete gemeinsam mit den Kollegen in der „Waldner-Klinik“. Nicht weit von der Praxis entfernt wohnte „Stefan“ mit seinem Vater „Dr. Eberhard Frank“, seiner Haushälterin „Martha Brunnacker“, deren Bruder „Louis“ und seiner Sprechstundenhilfe „Marie-Luise Flanitzer“. Nach der Absetzung der Serie zog sich Sigmar bewusst zurück, um Abstand zu seiner Rolle zu schaffen. „Ich verdanke dem ‚Dr. Frank‘ nicht nur Wohlstand und Popularität, sondern auch eine sehr schöne Zeit“, gab der Schauspieler gegenüber dem Portal „Der Westen“ bekannt. Doch es war später schwer, an neue ernsthafte Rollenangebote zu kommen.

Weitere TV-Rollen für Sigmar Solbach

Nach dem Serien-Aus war Sigmar in einigen weiteren Serien zu sehen, darunter „Das Traumschiff“ und „Die Alpenklinik“. Außerdem wirkte der Schauspieler in zahlreichen Filmproduktionen mit, unter anderem in „Rosamunde Pilcher“ und einigen Krimi-Serien. Neben der Schauspielerei arbeitete Sigmar auch als Synchronsprecher und lebt mit seiner zweiten Frau Claudia Smiatek in München. Nun will er es ruhiger angehen lassen und die Zeit mit seiner Frau intensiver nutzen. Auch seine Leidenschaft, das Segeln, soll nicht zu kurz kommen. Oft ist das Paar mehrere Monate unterwegs und genießt das Leben. „Wir beschäftigen uns zum Beispiel beide intensiv mit Buddhismus und unternehmen viele Asien-Reisen“, berichtete er „Der Welt“.