Was wurde aus Martin Kesici?

So sieht Martin Kesici heute aus (© Getty Images)

2003 gewann Martin Kesici die SAT.1-Castingshow „Star Search“ und hatte mit „Angel of Berlin“ einen Nummer-eins-Hit. Doch dann verschwand der harte Rocker leider in der Versenkung. Wir haben geschaut, was Martin Kesici in den letzten Jahren so getrieben hat.

Schon 2003 war Martin Kesici (44) ein untypischer Castingshow-Sieger. Zum Zeitpunkt seines großen Triumphs war er bereits 30 Jahre alt und hatte einige Jahre in der Hardrock-Band „Enrichment“ gespielt. Er trug seine hautenge Lederjacke, die Piercings und den Kinnbart nicht aus Marketing-Gründen, sondern weil er wirklich ein echter Rocker war. Dass seine erste Single „Angel of Berlin“, die im September 2003 an die Spitze der Charts schoss, eine eher zahme Rockballade war, war dem Umstand geschuldet, dass Kesici nicht am Songwriting beteiligt war. Es war nicht sein typischer Sound, doch er hatte damit riesigen Erfolg. Später drehte sich dieses Verhältnis um.

Schaffte es der gebürtige Berliner, dessen Vater Türke ist, 2003 mit seinem ersten Album "Em Kay“ noch auf Platz zwei der Charts, konnte sich der Zweitling „So What“ (2005) nur noch noch auf Platz 44 platzieren. Die Single „Leaving You For Me“, ein Duett mit der ehemaligen „Nightwish“-Sängerin Tarja Turunen, schaffte es noch auf Platz 19 der Charts.

Das macht Martin Kesici heute

In den letzten Jahren war Kesici oftmals im deutschen Fernsehen zu sehen. Unter anderem nahm er an der Reality-Show „Solitary“ auf Pro7 teil sowie an „Fort Boyard“ auf Kabel eins. 2009 erschien sein Buch über sein Leben als Castingshow-Sieger unter dem Titel „Sex, Drugs & Castingshows: Die Wahrheit über DSDS, Popstars und Co.“. Seit 2011 ist Kesici Sänger der Rockband The Core, im August 2011 erschien das erste Album . Der Rocker nahm 2012 am Dschungelcamp teil. Außerdem arbeitete er bis Oktober 2014 beim Berliner Radiosender StarFM als Moderator. Aktuell ist er als Moderator bei Power Radio Berlin tätig. Wie die „Bild“ berichtet, wird Martin Kesici neben anderen Prominenten an der Nackt-Kuppel-Show „Adam sucht Eva“ teilnehmen.