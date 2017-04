Was wurde aus „Malcolm Mittendrin“- „Reese“?

Justin Berfield früher bekannt als „Reese“ (© Getty Images)

Wer die Sitcom „Malcolm Mittendrin“ kennt, der weiß auch, wer sich hinter Justin Berfield versteckt. Wir fragen uns, was der „Reese“-Darsteller wohl so treibt und was aus ihm geworden ist.

Justin Berfield (31) ist vielen Serien-Fans noch als „Reese“ aus der Kult-Sitcom „Malcolm Mittendrin“ bekannt. „Reese“ kam meistens nur auf dumme Ideen und machte so seinen Brüdern „Malcolm“ (Frankie Muniz, 31), „Dewey“ (Erik Per Sullivan, 25) und „Francis“ (Christopher Masterson, 37) sowie seinen Eltern „Lois“ (Jane Kaczmarek, 61) und „Hal“ (Bryan Cranston, 61) das Leben nicht gerade einfacher.

Seit der letzten Folge der Serie sind mittlerweile schon elf Jahre vergangen, in denen sich bei Justin natürlich so einiges getan hat. Die Schauspielerei hat er mittlerweile aber an den Nagel gehängt.

Stattdessen arbeitet er hinter der Kamera und hat schon mehrere Projekte produziert, darunter den Film „Blonde Ambition“ und die Serie „Sons of Tucson“. Dort hatte er 2010 auch seinen bislang letzten Einsatz als Schauspieler. Außerdem ist er Mitbegründer der Virgin-Tochter-Firma Virgin Produced. Darüber hinaus bewies er sein Talent aber auch schon als Synchronsprecher, unter anderem in „Kim Possible“.

Doch Justin widmet sich nicht nur einer erfolgreichen Karriere, sondern setzt sich auch für andere ein. Momentan liegt sein Hauptaugenmerk dabei auf der Unterstützung des Kinderkrankenhauses St. Jude Children's Research Hospital und Virgin Unite, ein Charity-Programm der Virgin-Gruppe.