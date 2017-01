Was wurde aus GZSZ-Star Laurent Daniels alias „Philip Krüger“?

So sah Laurent Daniels 1998 bei GZSZ aus (© Getty Images)

Im Interview mit „Promipool“ hat der ehemalige GZSZ-Star Laurent Daniels berichtet, wie es ihm heute geht und welche große TV-Rolle er gerne noch annehmen würde. Seit seinem Serien-Aus im Jahr 2000 hat sich der Schauspieler ein weiteres Standbein aufgebaut. Doch seine Leidenschaft bleibt...

In der Rolle des homosexuellen „Philip Krüger“ lernten die GZSZ-Fans Laurent Daniels (53) kennen und lieben. Doch schon nach drei Jahren sollte Schluss für den gebürtigen Mainzer sein. Ihm haftete stets das Image des netten Schwulen von nebenan an und daher „war es unmöglich vor der Kamera Arbeit zu bekommen“, so der Schauspieler im Interview mit „Promipool“.

Nach GZSZ holte ihn die Realität ein

Laurent Daniels schrieb Drehbücher (unter anderem für „Soko5113“) und realisierte eigene Bühnenprojekte, ehe ihm die Rolle des intriganten „Volker Möllenkamp“ in der Telenovela „Schmetterlinge im Bauch“ angeboten wurde. „Die Rolle hat mir sehr viel Spaß gemacht, Bösewichter spiele ich gerne“, berichtet er stolz.

Bösewicht und Macho sind seine Lieblingsrollen

Heute ist der 53-Jährige vor allem optisch gar nicht mehr wiederzuerkennen: Muskeln, graumeliertes Haar und Fünftagebart. Aber auch als Schauspieler hat sich Laurent gewandelt: „Ich bin innerlich gereift und nun in der Lage, die Rollen zu spielen, die mir auch schon vor GZSZ am meisten Spaß gemacht haben: Richtige Macho-Typen.“

Laurent Daniels: „Ich will Tatort-Kommissar werden“

2013 freute sich der ehemalige Soap-Star über die Rolle in „Black Fame“. Er hofft, dass seine Leistung anderen Produzenten gefallen hat und er bald häufiger vor der Kamera stehen kann. Am Ende verriet uns der sympathische Bartträger: „Ich sehe mich ja durchaus als den nächsten Tatort-Kommissar!“ Sein letztes großes Projekt war 2015 der Kurzfilm „Berlin Hustle“, in dem er nicht nur die Hauptrolle übernahm, sondern auch als Drehbuchautor, Regisseur und Produzent tätig war.