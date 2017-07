Was wurde aus GZSZ-Darstellerin Hanne Wolharn alias „Senta“?

Hanne Wolharn aus GZSZ (© Mauersberger / imago)

Als „Senta Lemke“ kennt man Hanne Wolharn aus GZSZ. 2007 folgte ihr Serienaustritt und es wurde ruhiger um die Schauspielerin. Wir zeigen euch was Hanne Wolharn seit GZSZ gemacht hat.

Unter anderem als „Senta Lemke“, die Mutter von „Sandra Lemke“, bei GZSZ wurde Hanne Wolharn (48) im deutschen TV berühmt. Die brünette Schauspielerin war von 2000 bis 2007 bei der Soap dabei, bis ihr Charakter bei einem tragischen Flugzeugabsturz starb. Vor „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ wirkte sie in diversen Theaterproduktionen mit.

Seit ihrem GZSZ-Aus ist Hanne Wolharn immer wieder im Fernsehen zu sehen, meist in Nebenrollen. So etwa in „Das Adlon. Eine Familiensaga“, „Tatort“ oder 2015 und 2016 in der ZDF Kriminalfilmreihe „Kommissarin Heller“.

Neben der Schauspielerei ist Hanne Wolharn seit 2008 auch als Kamera-Coach tätig. Die heute 48-Jährige hat einen Sohn.