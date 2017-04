Was wurde aus den „St. Tropez“-Hauptdarstellerinnen?

Adeline Blondieau, Bénédicte Delmas und Tonya Kinzinger aus "St. Tropez" (© Getty Images)

Wer kann sich noch an „St. Tropez“ erinnern? Die französische Serie rund um die Schauspielerinnen Bénédicte Delmas, Adeline Blondieau und Tonya Kinzinger wurde von 1996 bis 2008 auf dem Sender VOX ausgestrahlt und zog zahlreiche Zuschauer vor den Fernseher. Doch was machen die drei Hauptdarstellerinnen heute?

Ganze zwölf Jahre lang lief die französische Serie „St. Tropez“ im Fernsehen. Auch in Deutschland feierte „St. Tropez“ große Erfolge und wurde jahrelang auf VOX ausgestrahlt. Im Jahr 2013 wurde die Serie sogar um eine weitere Staffel verlängert. Vor allem die drei weiblichen Hauptdarstellerinnen Bénédicte Delmas (44), Adeline Blondieau (46) und Tonya Kinzinger (48) feierten mit der Serie große Erfolge. Doch sind die drei heute noch Schauspielerinnen?

Adeline Blondieau, welche in der Serie die Rocksängerin „Caroline Drancourt“ verkörperte, ist heute nicht nur eine erfolgreiche Schauspielerin, sondern auch als Geschäftsfrau tätig. Neben „St. Tropez“ spielte sie in vielen anderen französischen Serien mit und war auch in der Fortsetzung von „St. Tropez“ im Jahr 2013 zu sehen. Ob Adeline derzeit vergeben ist, ist nicht bekannt. Aus vorherigen Beziehungen hat die Schauspielerin zwei Kinder. Sohn Aïtor (17) und Tochter Wilona (5).

Bénédicte Delmas arbeitet neben der Schauspielerei auch als Produzentin. Vor allem in den letzten Jahren konzentrierte sie sich auf ihre Arbeit hinter der Kamera. Erste Erfahrungen als Produzentin sammelte sie schon bei „St. Tropez“. Denn dort spielte sie nicht nur als „Laure“ mit, sondern produzierte auch 15 Episoden der Serie. Im Jahr 2005 gab die 44-Jährige dem Produzenten Toma de Matteis das Jawort. Ihre Tochter Lou-Année wurde im Jahr 2006 geboren.

Auch die Dritte im Bunde ist weiterhin erfolgreich. Die Amerikanerin Tonya Kinzinger, welche seit vielen Jahren in Frankreich lebt, steht auch heute noch vor der Kamera. Neben ihrer Rolle der „Jessica“ in „St. Tropez“ war sie auch in zahlreichen anderen französischen Produktionen zu sehen. 2014 nahm sie an der französischen Version von „Let's Dance" teil und erreichte das Halbfinale. Seit 1998 ist Tonya mit Bernard Lignon verheiratet. Sohnemann Sacha ist ihr größter Stolz.