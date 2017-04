Was wurde aus dem „X-Factor“- und DSDS-Teilnehmer Pino Severino?

Pino Severino: Bei X-Factor und DSDS flog er leider raus (© Getty Images)

Pino Severino versuchte im Jahr 2010 bei „X-Factor“ und im Jahr 2014 bei „Deutschland sucht den Superstar“ sein Glück. Der heute 25–Jährige gab seine tolle Stimme zum Besten und begeisterte zahlreiche Fans. Doch Pinos großer Traum vom Sieg erfüllte sich weder bei „X-Factor“ noch bei DSDS. Wir verraten euch, was der sympathische Pino heute macht und wie sich sein Aussehen verändert hat.

Schon seit frühester Kindheit genießt es Pino Severino (25), im Rampenlicht zu stehen. Bereits im zarten Kindesalter trat er bei der „Mini Playback Show“ und beim „Kiddy Contest“ auf und hatte außerdem auch einige kleine Nebenrollen als Schauspieler in verschiedenen Serien und Filmen. Richtig bekannt wurde der heute 25-Jährige allerdings, als er im Jahr 2010 bei der Castingshow „X-Factor“ auftrat. Pino bewies, dass er eine richtig schöne Stimme hat und super Performances abliefern kann. Doch im Gesangsduell gegen Anthony Thet (37) musste sich der damals erst 18–Jährige geschlagen geben und die Show verlassen.

Im Jahr 2014 versuchte Pino daraufhin sein Glück bei Dieter Bohlen (63) und seiner Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“. Doch auch bei DSDS lief es für den sympathischen Pino nicht sehr gut. Obwohl er ein super talentierter Sänger ist, schied er bereits im Recall aus. Juror Dieter meinte damals, dass Pino schon ein fertiger Künstler sei, während es bei DSDS darum gehe, neue Nachwuchssänger zu entdecken und zu Stars zu machen. Die Fans konnten es kaum fassen, als Pinos Zeit bei DSDS tatsächlich so schnell zu Ende ging.

Pino ist gerade bis über beide Ohren verliebt

Die Lust am Singen verlor Pino aufgrund seiner Niederlagen bei DSDS und „X-Factor“ zum Glück nicht. Der 25-Jährige singt weiterhin und tritt sogar bei Veranstaltungen und Konzerten auf. Während seine Liebe zur Musik und zum Singen also geblieben ist, hat sich Pino äußerlich allerdings ziemlich verändert.

Mittlerweile trägt der 25-Jährige seine Haare wesentlich kürzer und akkurat nach hinten gegelt. Außerdem ist Pinos Barthaar dichter geworden und sein Kleidungsstil cooler und eleganter. Überhaupt sieht Pino heute viel erwachsener und selbstbewusster aus und auf seinen Instagram-Bildern wirkt er richtig glücklich und zufrieden. Außerdem hat Pino mittlerweile sogar einen Freund, der ihm immer zur Seite steht und in den er unglaublich verliebt zu sein scheint.

Nur mit seinem Körper war der sympathische 25-Jährige bisher nicht zufrieden. Schon lange litt er unter extremen Gewichtsschwankungen und tappte immer wieder in die Jojo-Falle. Und selbst als Pino endlich richtig viel abnehmen konnte - seine Speckröllchen am Bauch wurde er einfach nicht los. Deswegen wagte Pino vor Kurzem einen ärztlichen Eingriff und ließ sich laut „Promiflash“ ganze 4,7 Liter Fett absaugen. Nun ist sein Bauch flach und mithilfe von hartem Training will Pino auch dafür sorgen, dass das so bleibt.