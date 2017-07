Was wurde aus dem Teenie-Star Larisa Oleynik?

Larisa Oleynik 1996 (© Getty Images)

In ihrer Rolle als „Alex Mack“ wurde Larisa Oleynik zum weltweiten Teenie-Star. Mittlerweile ist es etwas ruhiger um sie geworden. Erfahrt hier, was die 36-Jährige heute macht.

In den Neunzigern flimmerte Larisa Oleynik (36) als „Alex Mack“ über die Bildschirme. In der Serie „Was ist los mit Alex Mack?“ spielt sie die 13-jährige „Alex“, die infolge eines Unfalls mit Chemikalien übersinnliche Kräfte entwickelt. Die Serie wurde ein weltweiter Hit und Larisa Oleynik zum Teenie-Star. Doch was wurde aus der Schauspielerin danach?

Larisa Oleynik ist weiter im TV zu sehen

Trotz ihrer Entscheidung zunächst zu studieren, konnte Oleynik an ihre damaligen Erfolge anknüpfen und spielte 1999 eine der Hauptrollen in dem Kult-Film „10 Dinge, die ich an Dir hasse“. Sie war außerdem in der Serie „30 Rock“ zu sehen.

Danach wurde es etwas ruhiger um die heute 36- Jährige. Ab 2010 kehrte sie dann aber wieder ins TV zurück mit zahlreichen Gastauftritten und Nebenrollen in Serien wie „Mad Man“, „Pretty Little Liars“ oder „Hawaii Five-0“. Dieses Jahr kommen gleich drei neue Filme mit Larisa Oleynik raus.