Was wurde aus „Center Stage“-Darstellerin Amanda Schull?

Sascha Radetsky und Amanda Schull in „Center Stage“ (© United Archives / imago)

Amanda Schull ist vielen noch als „Jodie Sawyer“ aus „Center Stage“ bekannt. Die amerikanische Schauspielerin hat aber noch einiges mehr zu bieten. Das Multitalent ist ein echtes Arbeitstier, betrachtet man ihre beruflichen Projekte.

Bekannt wurde Amanda Schull (38) im Jahr 2000 als Balletttänzerin „Jodie Sawyer“ in dem Tanzfilm „Center Stage“. Die 1978 auf Hawaii geborene Blondine war wie gemacht für diese Rolle, da sie bereits seit Kindertagen das Tanzen lernte und trainierte. Das Talent dazu wurde ihr offenbar auch in die Wiege gelegt. Amandas Mutter Susan Schull ist schließlich seit 2000 die Präsidentin des Ballett Hawaii.

Von 2000 bis 2006 tanzte Amanda selbst erfolgreich im San Francisco Ballet. Die Rolle der „Jodie Sawyer“ in „Center Stage“ bekam die Tänzerin kurz nach ihrer Zusage für das San Francisco Ballet. Und die hübsche Amerikanerin stemmte beide Projekte. Die Schauspielkarriere ging dann erst ab 2007 wieder ununterbrochen weiter. Amanda Schull verkörperte zahlreiche Rollen, vor allem in TV-Serien wie „Cold Case“ (2008), „Pretty Little Liars“ (2010-2013), „Suits“ (seit 2011), „12 Monkeys“ (seit 2015) oder zuletzt 2016 „Murder in the First“. Aber auch Filmrollen in „Imaginary Friend“ (2012) oder „Rage – Tage der Vergeltung“ (2016) zählen zu ihren schauspielerischen Projekten.

Auch privat scheint die 38-Jährige so einiges richtig gemacht zu haben. Seit 2011 ist Amanda mit George Wilson verheiratet. Rundum eine Erfolgsgeschichte, und noch lange ist kein Ende in Sicht.