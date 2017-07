Was macht Steve Guttenberg aus „Police Academy“ heute?

Steve Guttenberg in „Police Academy 2“ (© Getty Images)

Man darf ihn nicht unterschätzen, denn Steve Guttenberg aus den „Police Academy“-Filmen kann mehr als den liebenswerten Unruhestifter spielen. Der Schauspieler blickt auf eine erfolgreiche Karriere zurück.

Als Sohn eines Polizisten kennt sich Steve Guttenberg (58) mit der Polizeiarbeit aus, die er in den „Police Academy“-Filmen auf die Schippe nimmt. Dies war - mit seiner spitzbübischen Art kombiniert - ein Grund, ihn in die Rolle des „Carey Mahoney“ zu stecken.

Nach den Filmen, die ihn über Nacht zum Weltstar machten, konnte er mit Familienfilmen wie „Noch drei Männer, noch ein Baby“ und „Cocoon“ große Erfolge feiern.

Doch auch in ernsteren Geschichten konnte Guttenberg punkten, für seine Arbeit in dem Film „The Day After – Der Tag danach“ wurde er hoch gelobt. In dem Film geht es um einen Atomkrieg in den USA. Er spielte sogar im Klassiker „Nummer 5 lebt!“ eine Hauptrolle.

Steve Guttenberg: Nicht nur vor der Kamera erfolgreich

Die Arbeit des 58-Jährigen beschränkt sich nicht nur auf Film und Fernsehen, auch Guttenbergs Theaterarbeit loben Kritiker. 2011 und 2012 spielte er in der Woody-Allen-Produktion „Honeymoon Hotel“. Außerdem gab es überwiegend positive Rezensionen für den Kurzfilm „Gangs“, den er produzierte. Steve Guttenberg hat einen Stern auf Hollywoods „Walk of Fame“, der sich vor einem Polizeirevier befindet.

Mittlerweile ist er häufiger Gast in diversen Sitcoms und Serien und nahm außerdem an der „Dancing with the Stars“-Staffel 2008 teil. Er flog allerdings recht früh aus der Show.

Steve Guttenberg gibt auch zurück

Privat setzt sich Guttenberg für Jugendliche ein, die nach ihrem Leben im Waisenhaus schwer in die Gesellschaft finden und gründete fast im Alleingang ein Wohnprojekt.

Er war vier Jahre lang mit dem Model Denise Bixler verheiratet und ist seit Dezember 2016 mit der Journalistin Emily Smith verlobt.