Was macht eigentlich Lana del Rey?

Lana del Rey (© Getty Images)

2012 ging ihr Album „Born to die“ durch die Decke. Im Juli diesen Jahres veröffentlichte Lana del Rey ihr mittlerweile fünftes Studioalbum „Lust for Life“.

Im Februar 2017 veröffentlichten Fans die erste Single „Love“ aus Lana del Reys (32) neuem Album „Lust for Life“ inoffiziell, was der Musikerin einen Strich durch die Rechnung machte. Mit „Lust for Life“ - aufgenommen gemeinsam mit The Weeknd - erschien der Titeltrack des fünften Albums dann im April. Erst im Juli wurde dann das gleichnamige Album auf den Markt gebracht.

Das Album kletterte in den US- und UK-Charts bis auf Platz eins, in Deutschland schaffte es „Lust for Life“ auf Platz 8 der Album-Charts. Die Singles waren weniger ertragreich, wobei die erfolgreichste in Deutschland, „Lust for Life“, Platz 65 der Single-Charts erreichte.

Im August postete die Indie-Pop Sängerin ein Instagram-Video, indem sie eine Welt-Tournee für 2018 ankündigt. Genauere Termine für die „Lust for Life“-Tour wurden jedoch noch nicht bekanntgegeben.