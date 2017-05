Was macht eigentlich Ex-DSDS-Kandidat Mike Leon Grosch?

Mike Leon Grosch wurde 2006 bei DSDS Zweiter (© Future Image / imago)

Der coole Halbkoreaner Mike Leon Grosch nahm 2006 bei „Deutschland sucht den Superstar“ teil und belegte den zweiten Platz hinter Tobias Regner. Wie der Sänger heute ausschaut und was er seit DSDS gemacht hat, erfahrt ihr hier.

Bei DSDS wurde Mike Leon Grosch (40) zwar nur Zweiter, doch sein Album „Absolute“ stand ihm Jahr 2006 zwölf Wochen auf Platz zwei der Charts. Mit seiner Single „Don't Let It Get You Down“ war er sogar viele Wochen auf Platz eins der Charts. Leider veröffentlichte Mike Leon Grosch danach kein Album mehr, unterstützte 2013 aber Tim Royko bei dem Song „We are One“. 2016 meldete er sich zur Freude seiner Fans aber mit den drei Songs „Sunshine Turns to Blue“, „Viel besser als perfekt“ und „Du & Colonia“ zurück

Mike und Vanessa waren ein Paar

Mike Leon Grosch verliebte sich damals in seine DSDS-Kollegin Vanessa Jean Dedmon (30). Anscheinend kamen sich die beiden bei ihrem Duett „We've Got Tonight“ näher. Die beiden standen von Anfang an zu ihrer Liebe und die Fans konnten einige Liebeserklärungen vor laufender Kamera mitverfolgen. Die Beziehung endete aber drei Monate nach dem Finale. Heute ist Mike allerdings wieder glücklich vergeben und sogar Familienvater. Seine große Liebe Jasmin heiratete er 2014 und im selben Jahr erblicke ihre Tochter Ruby das Licht der Welt.

Mike musste harte Zeiten durchmachen!

Im Jahr 2009 entschied sich Mike dazu, ein Volontariat bei einem Radiosender zu machen und blieb bis 2010 bei Antenne AC. Wie er der „Bunten“ verriet, musste er danach leider Flaschensammeln, um über die Runden zu kommen. 2011 arbeitete er erneut beim Radio, dieses Mal für den Sender FFN. Ein Jahr später bekam er eine Anstellung bei einem Textilunternehmen, wo er auch seine heutige Frau kennenlernte.

Der schlimmste Schicksalsschlag mit dem Mike Leon Grosch aber wohl je zurecht kommen musste, waren die zwei Herzinfarkte, die er 2016 erlitt. Doch Mike ist ein echter Kämpfer und ist dank einem gesunden Lebensstil nun wieder auf dem Weg der Besserung.

Bildergalerie: „Die bisherigen DSDS-Sieger“