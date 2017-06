„Während Du schliefst“: So sieht Bill Pullman heute aus

So sieht Bill Pullman heute aus (© UPI Photo / imago)

Viele kennen Bill Pullman noch aus der neunziger Jahre Komödie „Während Du schliefst“ - doch seither sind mehr als 20 Jahre vergangen und aus dem strahlenden Sonnyboy von damals ist ein attraktiver Gentleman geworden.

Während die meisten seiner sechs Geschwister ihren Eltern nacheiferten und eine medizinische Karriere anstrebten, interessierte Bill Pullman (63) sich schon früh für die Schauspielerei. Nach seinem Studium an der Montana State University spielte er in New York in mehreren Broadway-Stücken mit, bevor ihm 1987 in Mel Brooks (90) Science-Fiction-Parodie „Spaceballs“ sein Durchbruch gelang. Danach folgten viele Erfolgsfilme wie zum Beispiel „Schlaflos in Seattle“, „Die Reisen des Mr. Leary“ oder „Während Du schliefst“.

Er spielte mit Sandra Bullock

Vor allem die US-amerikanische Komödie „Während Du schliefst“ war im Jahr 1995 ein großer Erfolg. Gemeinsam mit Hollywood-Schauspielerin Sandra Bullock (52) verkörperte Bill das Pärchen „Lucy“ und „Jack“. Sandra Bullock wurde für ihre Rolle sogar für einen Golden Globe nominiert und die Komödie gewann den Filmpreis die Goldene Leinwand. Auch nach „Während Du schliefst“ stand Bill weiter vor der Kamera. So war er in Filmen wie „Independence Day“, „Der Fluch - The Grudge“ und zuletzt 2017 in „Walking Out“ zu sehen.

Bill Pullman damals und heute

Seit der Premiere von „Während Du schliefst“ sind mehr als 20 Jahre vergangen - und Bill Pullman hat sich seitdem natürlich ganz schön verändert. Der blonde Haarschopf von damals musste grauen Haaren weichen. Außerdem trägt Bill nun Bart - und ist damit voll im Trend! Das strahlende Charming-Lächeln hat Bill sich allerdings erhalten und obwohl er mit seinen 63 Jahren schon zur älteren Riege der Hollywood-Schauspieler zählt, sieht er noch immer super aus! Das findet wohl auch seine Frau Tamara, mit der Bill seit 1987 glücklich verheiratet ist und drei Kinder hat.