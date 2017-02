Von wegen Trennung: Heidi Klum und Vito feiern Dreijähriges

Vito Schnabel und Heidi Klum sind überglücklich (© Heidi Klum / Instagram)

Model Heidi Klum bewies auf Instagram, dass an den Gerüchten um eine mögliche Trennung von Freund Vito Schnabel nichts dran ist. Im Gegenteil: Das Paar wirkt verliebt wie eh und je.

Als Heidi Klums (43) Beziehung zu dem 13 Jahre jüngeren Vito Schnabel (30) öffentlich bekannt wurde, wurde viel getuschelt und nicht wenige fragten sich, wie lange das wohl gut gehen kann. Aber alle Zweifler müssen inzwischen gestehen, dass das wohl nicht nur eine vorübergehende, kleine Romanze zwischen dem Model und dem Kunsthändler ist. Nach drei Jahren Beziehung scheinen die 43-Jährige und ihr Partner Vito immer noch auf Wolke sieben zu schweben.

Heidi Klum und Vito Schnabel: 1095 Tage Liebe

Den Beweis für ihr immer noch andauerndes Liebesglück lieferte das Topmodel erst vor zwei Tagen auf seinem Instagram-Account. Sie postete ein Strandfoto auf dem zu sehen ist, wie die Zahl 1095 in den Sand geschrieben steht. Für die Mathe-Asse unter uns: 1095 Tage sind genau drei Jahre. Denn genau vor drei Jahren sind die Modelmama und der Sohn von Künstler Julian Schnabel (65) zusammengekommen. Mit einem großen roten Herz umrandete Heidi dann noch die Liebeszahl und unterstrich damit ihre Gefühle zu ihrem Schatz.

Gestern folgte dann ein Video auf Instagram, das die Schatten von Heidi Klum - vermutlich auf dem Fahrrad - und Freund Vito neben ihr joggend zeigt – ganz idyllisch Seite an Seite. Es sieht also ganz so aus, als wäre den ewigen Trennungsgerüchten nun vorerst der Gar ausgemacht worden.

good morning ❤ Ein von Heidi Klum (@heidiklum) gepostetes Video am 2. Feb 2017 um 9:05 Uhr