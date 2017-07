Von wegen Liebeskrise: Heidi Klum und ihr Vito zusammen in Frankreich

Heidi Klum und Vito Schnabel in St. Tropez (© E-Press Photo.com / imago)

Ganz verliebt zeigen sich Heidi Klum und Vito Schnabel in St. Tropez. Gemeinsam besuchten sie die Gala von Leonardo DiCaprio und lächelten jegliche Trennungsgerüchte weg.

Heidi Klum (44) lächelt alle Gerüchte einer Liebeskrise weg und zeigt in Frankreich wie glücklich sie mit Vito Schnabel (31) ist. Zuletzt wurde über ein Beziehungs-Aus der beiden spekuliert. Doch so strahlend wie das deutsche Topmodel an der Seite ihres Langzeitfreundes lächelt, kann an diesen Vermutungen wahrlich nichts dran sein.

Gemeinsam besuchten Vito und Heidi die Gala von Leonardo DiCaprio (42) zu Gunsten des Umweltschutzes in St. Tropez und zeigten sich ganz verliebt. Heidi legte einen glamourösen Auftritt in einer figurbetonten schwarzen Samtrobe, gepaart mit schwarzen Plateau-Heels, hin. Neben Sean Penn (56) und Toby Maguire (42) besuchten auch viele andere Stars das Event. Außerdem feierte Leonardo mit seinen die „Titanic“-Kollegen Kate Winslet (41) und Billy Zane (51) ihr Wiedersehen. Nach DiCaprios Gala gönnten sich Heidi und ihr Vito noch einen entspannten Tag an der französischen Riviera und wurden beim fröhlichen Plantschen im Meer gesichtet.