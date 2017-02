Vin Diesel: So anders sieht er mit Haaren aus

Vin Diesel im Film „Find Me Guilty - Der Mafiaprozess“ (© Entertainment Pictures / imago)

Vin Diesel, der mit bürgerlichem Namen Mark Sinclair Vincent heißt, ist einer der berühmtesten Action-Stars der Welt. Die Glatze gehört zu den Markenzeichen des Schauspielers. Im US-amerikanischen Gerichtsdrama „Find Me Guilty – Der Mafiaprozess“ aus dem Jahr 2006 sieht man den 49-Jährigen jedoch mit ungewohnter Haarpracht.

Für die Rolle des „Jackie DiNorscio“ in „Find Me Guilty – Der Mafiaprozess“ musste Vin Diesel nicht nur ordentlich an Gewicht zulegen. Der gebürtige New Yorker verbrachte täglich zwei Stunden in der Maske, um dem echten Giacomi „Jackie“ DiNorscio so ähnlich wie möglich zu sehen, wie er im Interview mit „Movie Web“ erzählt. Vin Diesel hat sich die Haare aber nicht wachsen lassen, er trägt in dem Gerichtsdrama eine Perücke. Der Film „Find Me Guilty“ beruht auf einer wahren Geschichte, er handelt vom am längsten andauernden Mafiaprozess in der Geschichte der USA.

Vin Diesel - Sonst immer mit Glatze

Der Durchbruch gelang Vin Diesel im Jahr 2001 als „Dominic Toretto“ in „The Fast and the Furious“. In der Action-Filmreihe ist er unter anderem an der Seite von Paul Walker (†40) und Michelle Rodríguez (38) zu sehen. Es folgten weitere Action-Filme wie „xXx – Triple X“, „Riddick: Chroniken eines Kriegers“ oder „Find Me Guilty – Der Mafiaprozess“. 2005 war er erstmals in einer Komödie auf den Kinoleinwänden zu sehen. In „Der Babynator“ muss Vin Diesel eine Horde wild gewordener Kinder beschützen. 2017 kommt der bereits achte Teil der „Fast & Furios“ Filme in die Kinos, Teil neun und zehn folgen laut „Universal“ 2019 und 2021. Außerdem wird der erfolgreiche Schauspieler 2017 in den Hollywoodfilmen „Guardians of the Galaxy - Vol. 2“ und „xXx 3 - Die Rückkehr des Xander Cage“ zu sehen sein.

Auch privat läuft beim Hollywood-Star alles rund

Privat ist Vin Diesel seit 2007 mit dem Model Paloma Jimenez (33) liiert. Das Paar hat drei gemeinsame Kinder: Hania Riley (*2008), Vincent Sinclair (*2010) und Pauline (*2015).