Vin Diesel: Emotionale Worte an Paul Walker (†40) bei den MTV Movie Awards

Vin Diesel bei den MTV Movie Awards 2017 in Los Angeles (© Getty Images)

Vin Diesel und Paul Walker verbindet eine ganz besondere Freundschaft, die sogar über den Tod hinaus besteht - das hat der Schauspieler während seiner Dankesrede bei den MTV Movie Awards wieder einmal bewiesen. Der „The Fast And The Furious“-Schauspieler rührte mit seinen Worten sicher wieder einige Fans zu Tränen.

Als Vin Diesel (49) am vergangenen Sonntag die Bühne der MTV Movie Awards in Los Angeles betrat, reflektierte er die vergangenen Jahre zusammen mit dem Publikum - und gedachte dabei seinem Schauspielkollegen und besten Freund Paul Walker (†40) mit rührenden Worten.

Als Gewinner des MTV Generation Awards für die Actionfilmreihe „The Fast And The Furious“ bedankte sich Vin Diesel bei allen Fans und blickte laut „People“ zurück: „Im Jahr 2002 stand ich auch auf dieser Bühne und MTV hat Paul Walker und mir den Award für das Beste Duo verliehen. Heute, 15 Jahre später, bin ich mit meiner ganzen Familie hier und ihr überreicht uns den Generation Award.“

Gemeinsam mit seinen Kollegen Tyrese Gibson (38), Michelle Rodriguez (38) und Jordana Brewster (37) wandte er sich an seinen verstorbenen Freund, indem er ihn bei seinem Spitznamen nannte und sagte: „Pablo, wir hoffen, Du bist stolz!“