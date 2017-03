Victoria von Schweden: Erster Auftritt nach drei Monaten

Prinzessin Victoria zeigte sich gestern bei der „Baltic Sea Future“-Konferenz in Stockholm (© Getty Images)

Drei Monate war Victoria von Schweden völlig von der Bildfläche verschwunden. Gestern hatte die schwedische Kronprinzessin dann aber wieder ihren lang ersehnten ersten öffentlichen Auftritt.

So mancher Fan der schwedischen Königsfamilie hat sich schon um Prinzessin Victoria (39) gesorgt, denn die schwedische Thronfolgerin hat sich monatelang nicht in der Öffentlichkeit gezeigt. Gestern war es dann aber endlich soweit: Bei der „Baltic Sea Future“-Konferenz in Stockholm absolvierte die 39-Jährige ihren ersten öffentlichen Auftritt, nachdem sie sich zuvor aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte. Die Zweifach-Mama hielt bei der Veranstaltung die Eröffnungsrede und war wieder ganz in ihrem Element.

Grund für die Öffentlichkeits-Abstinenz war eine Auszeit: Die Kronprinzessin und ihre Familie rund um den süßen Prinz Oscar (1) und seine Schwester Prinzessin Estelle (5) verbrachten die vergangenen Monate zusammen in Florida – fernab jeglicher royaler Verpflichtungen. So erholt wie die Prinzessin bei ihrem gestrigen Auftritt aussah, hat ihr diese Familienzeit sichtlich gut getan.