Verona Pooth ungeschminkt: Auch ohne Make-up wunderschön

Dass Moderatorin Verona Pooth eine echte Schönheit ist, ist nichts Neues. Bei öffentlichen Auftritten glänzt die hübsche 49–Jährige immer wieder mit ihrem tollen und eleganten Aussehen. Doch auch ganz natürlich und ohne Schminke sieht Verona einfach umwerfend aus, wie sie jetzt mit einem Foto auf Instagram bewies.

Verona Pooth (49) hat vor Kurzem ihren 49. Geburtstag gefeiert. Doch ihr Alter sieht man der hübschen Moderatorin ganz und gar nicht an. Falten oder Augenringe sucht man bei Verona ebenso vergebens wie Cellulite oder Dehnungsstreifen. Auf ihrem Instagram-Account zeigt die hübsche Brünette immer wieder wie heiß und sexy sie ist.

Oft trägt Verona auf ihren Fotos allerdings ziemlich viel Schminke. Nun bewies sie aber, dass sie auch eine natürliche Schönheit ist. Denn der Schnappschuss, den sie nun mit ihren Fans im Internet teilte, zeigt sie vollkommen ohne Make-up.

Verona bekommt Rosen

Das Foto zeigt die 49-Jährige mit einem wunderschönen Strauß blauer Rosen in der Hand. Sie selbst trägt weder Mascara, noch Kajal oder Lippenstift, sondern präsentiert sich ganz natürlich. Die Fans sind vom einfachen Look der Moderatorin begeistert und meinen in den Kommentaren zum Bild: „Eines der schönsten Fotos von dir. Ich liebe die blauen Rosen, aber du bist viel schöner.“