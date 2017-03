Verona Pooth: Das sind ihre heißesten Instagram-Bilder

Verona Pooth räkelt sich am Strand (© Verona Pooth / Instagram)

Moderatorin Verona Pooth ist mittlerweile 48 Jahre alt und immer noch super sexy. Und das weiß die hübsche Brünette auch selbst. Auf ihrem Instagram-Account zeigt Verona, was sie zu bieten hat und geizt nicht mit ihren Reizen. Dabei scheut sie auch nicht vor knappen Outfits, heißen Posen und viel nackter Haut zurück.

Verona Pooth (48) ist nicht nur erfolgreiche Moderatorin, sondern auch eine richtige Sexbombe. Auf ihrem Instagram-Account erntet die hübsche 48-Jährige fast ausschließlich bewundernde Kommentare und Komplimente wie „Bist einfach sexy, wow“, „Bei dem Anblick könnte man sie echt vernaschen“ oder „von Jahr zu Jahr hübscher“.

Und tatsächlich scheint die Zeit Verona nichts anhaben zu können. Trotz ihrer 48 Jahre ist die Schönheit sexy wie nie. Ihr heißer Anblick bringt die Männerherzen reihenweise zum Schmelzen. Veronas hübsches Gesicht wirkt richtig sympathisch und ihr verschmitztes Lächeln verleiht ihr ein verführerisches Aussehen und das gewisse Etwas.

Verona Pooth zeigt ihren Traumkörper

Das, was Fans aber am meisten an der heißen Verona bewundern, ist ihr grandioser Körper. Sie hat nämlich nicht nur eine tolle und kurvenreiche Figur, sondern auch eine wunderschöne Haut und eine beneidenswerte Körbchengröße. Auf Instagram setzt sie ihren Körper immer perfekt in Szene.

Mal räkelt sich die 48-Jährige spielerisch und im heißen Bikini am Strand, ein anderes Mal zeigt sie ihre langen Beine und ihr heißes Dekolleté auf einem Selfie. Egal ob im knappen Kleidchen mit High Heels oder in einer hautengen Leggings, ob in Sportbekleidung oder Bikini – Verona erweist sich einfach in jeder Situation als extrem fotogen und super sexy.

Bildergalerie: Durch die Jahre mit Verona Pooth