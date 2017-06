„Vater der Braut“: Das macht Kimberly Williams-Paisley heute

Kimberly Williams-Paisley sieht immer noch richtig jugendlich aus (© Getty Images)

Schauspielerin Kimberly Williams-Paisley wurde durch ihre Rolle im Film „Vater der Braut“ weltberühmt. Als der Erfolgsstreifen gedreht wurde, war die hübsche Brünette gerade einmal 20 Jahre alt. Mittlerweile ist Kimberly 45 Jahre alt, hat eine tolle Karriere hinter sich und schrieb ein Buch. Außerdem ist sie glücklich verheiratet und hat zwei Kinder.

Im Jahr 1991 war Schauspielerin Kimberly Williams-Paisley (45) als „Annie Banks“ im Film „Vater der Braut“ zu sehen. Die damals 20-Jährige stand fast ohne jede Erfahrung neben Schauspielgrößen wie Steve Martin (71) und Diane Keaton (71) vor der Kamera und machte ihre Sache richtig gut. Die Fans waren begeistert von ihrer Darbietung und Kimberly wurde sogar für den MTV Movie Award nominiert.

Nach ihrem großen Durchbruch konnte sich Kimberly vor Filmrollen kaum retten. Sie spielte in „Indian Summer“, „Simpatico“ und „The War at Home“ mit und stand sogar auch schon als Regisseurin hinter der Kamera. Bei den Kurzfilmen „Shade“ und „Numero Dos“ führte die schöne Kimberly Williams-Paisley Regie und schrieb auch das Drehbuch. Beim Heartland Film Festival wurde sie für „Shade“ sogar mit dem Crystal Heart Award ausgezeichnet. Außerdem war Kimberly auch bereits in einigen Serien zu sehen. In „Two and a Half Men“ war sie in ganzen sechs Folgen mit dabei und auch in den Serien „Boston Legal“, „Office Girl“ und „Immer wieder Jim“ hatte die braunhaarige Schönheit bereits Auftritte.

Kimberly Williams-Paisley hat zwei Söhne

Doch Kimberly musste in ihrem Leben auch schon einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Ihre Mutter leidet nämlich an einer ganz besonders seltenen und schweren Form der Demenz. Die Krankheit ihrer Mutter nimmt Kimberly ziemlich mit und veranlasste sie im Jahr 2016 dazu, das Buch „Where The Light Gets In: Losing My Mother Only To Find Her Again“ zu schreiben.

Unterstützung in allen Lebenslagen bekommt Kimberly Williams-Paisley von ihrem Ehemann Brad Paisley (44). Seit dem Jahr 2003 ist sie mit dem erfolgreichen Country-Sänger verheiratet und immer noch richtig glücklich mit ihm. Die beiden verbindet nicht nur ihre Liebe, sondern auch ihre beiden Söhne. Erstgeborener William Huckleberry ist mittlerweile zehn Jahre alt, während sein Bruder Jasper Warren acht ist.