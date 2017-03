Vanessa Mai: Ihr Verlobter Andreas Ferber ist auch ihr Manager

Vanessa Mai und Andreas Ferber sind ein echtes Traumpaar (© Spöttel Picture / imago)

Seit 2013 sind Schlagerschönheit Vanessa Mai und ihr Verlobter Andreas Ferber ein glückliches Paar. Doch der Stiefsohn von Andrea Berg ist nicht nur in Vanessas Privatleben der Mann an ihrer Seite – Andreas ist auch Vanessas Manager und sorgt dafür, dass in ihrer Musikkarriere alles rund läuft. In einem Interview sprach Vanessa darüber, wie es ist, mit ihrer großen Liebe zusammenzuarbeiten.

Eigentlich hießt es ja, man solle Berufliches und Privates strikt trennen. Bei Sängerin und „Let's Dance“- Kandidatin Vanessa Mai (24) und ihrem Verlobten Andreas Ferber (33) aber ist das unmöglich, denn Andreas teilt sich nicht nur Tisch und Bett mit der 24–jährigen Schönheit, sondern ist als ihr Manager auch während ihrer Arbeitszeit immer mit dabei. Im Interview mit SWR4 erzählte die hübsche und sympathische Vanessa , ob die gemeinsame Arbeit eher eine Herausforderung oder ein Segen ist.

Vanessa Mai verrät, dass sie es sehr schätze, dass sie ihren Verlobten auch beruflich immer um sich hat. Da sich die beiden blind verstehen, müsse sie ihm nie etwas erklären und er gebe ihr immer sehr wertvolle Tipps. Besonders viel hält die hübsche Brünette außerdem von Andreas’ Ehrlichkeit, die eine wichtige Voraussetzung für das gemeinsame Arbeiten ist. Wer in der Beziehung die Hosen anhat, verrät die Ex-DSDS-Jurorin nicht, doch im Job hat definitiv Andreas das Sagen. Die 24-Jährige betont, dass sie es für wichtig halte, dass ihr ihr Verlobter in beruflichen Dingen die Regeln vorgebe. Insgesamt könne sich die hübsche Vanessa nichts besseres vorstellen, als gemeinsam mit Andreas sowohl ihren Lebens- als auch ihren Karriereweg zu bestreiten.

„Let's Dance“- Kandidatin seit Jahren mit Andreas glücklich

Die hübsche Brünette und der sympathische Andreas sind seit 2013 zusammen und immer noch richtig glücklich. Seit Frühling 2016 sind die beiden Turteltäubchen außerdem sogar verlobt, doch mit dem Heiraten haben sie es trotzdem erst mal nicht so eilig. Sollten sich die schöne 24-Jährige und der attraktive 33-Jährige jedoch das Ja-Wort geben, dann hätte Vanessa eine ganz schön berühmte Schwiegermutter. Denn Andreas ist der Stiefsohn von Schlagerqueen Andrea Berg (51). Und da beide im Schlagermilieu tätig sind, müssen sich Vanessa und Andrea ja eigentlich super verstehen.

Derzeit aber beweist die 24-Jährige, dass sie nicht nur eine tolle Sängerin ist, sondern auch als Tänzerin ordentlich was drauf hat. Bei „Let's Dance“ gibt die hübsche Brünette alles und hat sich dafür außerdem schon einen richtig heißen und gut definierten Body antrainiert.